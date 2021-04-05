كلمة طفل يمني لحظة احتضاره تصرخ في الضمير الدولي لوقف اعتداءات الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
انتفض رواد مواقع التواصل الإجتماعي لفيديو مؤثر للطفل اليمني " عبد السلام الحداد " الذي توفي متأثراً بجروجه الخطيرة بعد إصابته إثر استهداف مأرب بصاروخ باليستي إيراني الصنع .
ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي وسم بعنوان " اقتطع النخس " بمعنى انقطع النفس وهي آخر كلمات الطفل قبل وفاته بعد أن عجز الأطباء عن إنقاذه ، مطالبين بضرورة اتخاذ موقف دولي صارم لمنع استهداف الحوثيين للأطفال والمواقع المدنية .
كما نشر وزير الإعلام اليمني الفيديو مطالباً بالتدخل الدولي العاجل لوقف مهازل الحوثيين واعتدائهم على الأحياء السكنية والأطفال في اعتداء واضح على القانون الدولي والمبادئ الإنسانية .