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كلمة طفل يمني لحظة احتضاره تصرخ في الضمير الدولي لوقف اعتداءات الحوثيين

Time منذ 51 دقيقة
Views 2118
كلمة طفل يمني لحظة احتضاره تصرخ في الضمير الدولي لوقف اعتداءات الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
انتفض رواد مواقع التواصل الإجتماعي لفيديو مؤثر للطفل اليمني " عبد السلام الحداد " الذي توفي متأثراً بجروجه الخطيرة بعد إصابته إثر استهداف مأرب بصاروخ باليستي إيراني الصنع .

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي وسم بعنوان " اقتطع النخس " بمعنى انقطع النفس وهي آخر كلمات الطفل قبل وفاته بعد أن عجز الأطباء عن إنقاذه ، مطالبين بضرورة اتخاذ موقف دولي صارم لمنع استهداف الحوثيين للأطفال والمواقع المدنية .

كما نشر وزير الإعلام اليمني الفيديو مطالباً بالتدخل الدولي العاجل لوقف مهازل الحوثيين واعتدائهم على الأحياء السكنية والأطفال في اعتداء واضح على القانون الدولي والمبادئ الإنسانية .

مأرب
الحوثيين
مواقع التواصل
اقتطع النخس

التعليقات

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أحدث التعليقات

kkkk
هههههههههههههههههههههههههههه
السامرالحربي
بخور نادر قد يصل ثمنه إلى مليون ريال ... وليه ما يكون ثمنه ألف ريال ..بدون تخمين أتركوها مثل ماهي غالي ولا رخيص هدية وبس .
؟؟
الله يرحمك ياابو متعب
الملل
وفري دموعك اذا شالوك للمقبره
الملل
وحازت الصورة علي الالف الاعجبات ما ادري كيف احصو عددها يالله الكل يكذب

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