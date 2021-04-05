اتحاد كرة القدم يقرر صرف مستحقات الحكام

ماجد محمد (صدى):
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، تسديد مستحقات الحكام المتأخرة.
وأوضحت مصادر أن الاتحاد السعودي أودع جميع المكافآت المالية المتأخرة للحكام عن الموسم الحالي، أمس الأحد، بحسب لائحة الحكام الجديدة، مشيرة إلى أنه يتبقى مكافآت الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى والفئات السنية والثانية، ومن المتوقع إيداعها في حسابات الحكام قبل نهاية الموسم الجاري، بحسب صحيفة "الجزيرة".
كان الحكام السعوديين يشتكون من تأخر مستحقاتهم المالية، والتي وصلت مع اتحادات سابقة إلى 3 أو 4 مواسم.