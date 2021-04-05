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اتحاد كرة القدم يقرر صرف مستحقات الحكام

Time منذ ساعة
Views 1941
اتحاد كرة القدم يقرر صرف مستحقات الحكام

ماجد محمد (صدى):
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، تسديد مستحقات الحكام المتأخرة.

وأوضحت مصادر أن الاتحاد السعودي أودع جميع المكافآت المالية المتأخرة للحكام عن الموسم الحالي، أمس الأحد، بحسب لائحة الحكام الجديدة، مشيرة إلى أنه يتبقى مكافآت الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى والفئات السنية والثانية، ومن المتوقع إيداعها في حسابات الحكام قبل نهاية الموسم الجاري، بحسب صحيفة "الجزيرة".

كان الحكام السعوديين يشتكون من تأخر مستحقاتهم المالية، والتي وصلت مع اتحادات سابقة إلى 3 أو 4 مواسم.

الحكام السعوديين
اتحاد كرة القدم
مستحقات الحكام

التعليقات

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أحدث التعليقات

السامرالحربي
بخور نادر قد يصل ثمنه إلى مليون ريال ... وليه ما يكون ثمنه ألف ريال ..بدون تخمين أتركوها مثل ماهي غالي ولا رخيص هدية وبس .
؟؟
الله يرحمك ياابو متعب
الملل
وفري دموعك اذا شالوك للمقبره
الملل
وحازت الصورة علي الالف الاعجبات ما ادري كيف احصو عددها يالله الكل يكذب
؟؟
قبح الله كل من شارك في هذه المسيره لملوك عصو الله وتجبروا في الارض

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