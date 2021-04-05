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بائع الملابس في رأس تنورة قبل 74 عام
منذ ساعتين
1640
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 126836
منذ 57 دقيقة
ايام البساطه ..
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أحدث التعليقات
السامرالحربي
بخور نادر قد يصل ثمنه إلى مليون ريال ... وليه ما يكون ثمنه ألف ريال ..بدون تخمين أتركوها مثل ماهي غالي ولا رخيص هدية وبس .
؟؟
الله يرحمك ياابو متعب
الملل
وفري دموعك اذا شالوك للمقبره
الملل
وحازت الصورة علي الالف الاعجبات ما ادري كيف احصو عددها يالله الكل يكذب
؟؟
قبح الله كل من شارك في هذه المسيره لملوك عصو الله وتجبروا في الارض
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