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مصرف الراجحي يعلن عن آلية جديدة للدفع الإلكتروني

Time منذ 58 دقيقة
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مصرف الراجحي يعلن عن آلية جديدة للدفع الإلكتروني

الرياض (صدى):
أعلن مصرف الراجحي، اطلاق تطبيق نقاط البيع (Soft POS) على أجهزة الهاتف الجوال، وتم تنفيذ أول عملية شراء عبر التطبيق في المملكة أمس الأحد.

وقال المصرف أن التطبيق الجديد والمبتكر يتيح آلية جديدة وسريعة للدفع الإلكتروني توفر لعملاء نقاط البيع من جميع المنشآت تحويل هواتفهم إلى وسيلة قبول للدفع كبديل لأجهزة نقاط البيع، الأمر الذي سيزيد من أعمالهم ويوفر عليهم الجهد والتكلفة وعمليات الصيانة.

وتأتي هذه الخطوة كأحد أول مقدمي الخدمة في المنطقة بعد ترخيصها من قبل المدفوعات السعودية كأحد ممكنات الشمول المالي والرقمي، ويعتبر من خطوات تطوير القطاع المالي في المملكة، إضافة إلى أنها تتماشى مع أهداف البنك المركزي السعودي الرامية إلى تشجيع المبادرات الرقمية المبتكرة وتقليص الاعتماد على النقد.

مصرف الراجحي
الدفع الإلكتروني

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالمنعم المسلمى
المدرب مفروض يغير حمد آلله ويواصل مرابط مع النجعى. أقسم بالله لو المدرب بداء باللاعب الوطنى كان يغيروا نتيجة المباراة... اللاعب السعودى يلعب بروح عالية حمد الله هو سبب هزائم النصر...آخذ الحكمة من افواه المجانين...حمد الله تانى ما يلعب مرة في نادى النصر...لانه لاعب متغطرس غير متواضع لاعب انانى يحب نفسه كتير داخل الملعب ..لا تضيعوا تاريخ النصر يا رجال النصر....المدرب ما عندو شخصية مع حمد الله ...
حكم لجنة الانضباط والاخلاق
صراحه ما فيها شي لا تحرش ولا شي اكيد لجنة الانضباط ما باقول شي خاصتأ المغربيين نا يفكرون بلوساخه
عبدالمنعم المسلمى
المدرب مفروض يغير حمد آلله ويواصل مرابط مع النجعى. أقسم بالله لو المدرب بداء باللاعب الوطنى كان يغيروا نتيجة اللاعب السعودى يلعب بروح عالية حمد الله هو سبب هزائم النصر...آخذ الحكمة من افواه المجانين...حمد الله تانى ما يلعب مرة في نادى النصر...لانه لاعب متغطرس غير متواضع لاعب انانى يحب نفسه كتير داخل الملعب
عبدالمنعم المسلمى
المدرب مفروض يغير حمد آلله ويواصل مرابط مع النجعى. أقسم بالله لو المدرب بداء باللاعب الوطنى كان يغيروا نتيجة اللاعب السعودى يلعب بروح عالية حمد الله هو سبب هزائم النصر...آخذ الحكمة من افواه المجانين...حمد الله تانى ما يلعب مرة في نادى النصر...لانه لاعب متغطرس غير متواضع لاعب انانى يحب نفسه كتير داخل الملعب
؟؟
هذا يبي يجرب عواقب التهجين

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