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بدء التسجيل في برنامج التدريب المهني بـ «أرامكو»

Time منذ ساعة
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بدء التسجيل في برنامج التدريب المهني بـ «أرامكو»

الرياض (صدى):
كشفت شركة "أرامكو"، اليوم الاثنين، عن بدء التسجيل في "برنامج التدريب المهني"، لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية والفنية ومعهد الإدارة العامة.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم، مما يساعد على إثراء خبراتهم الجامعية وتجهيزهم للحياة العملية المستقبلية.

ويوفر البرنامج عددا من المزايا منها راتب شهري، وسكن مجاني حسب التوفر والأهلية، وتأمين طبي ونقل حسب أنظمة الشركة، بينما التسجيل يبدأ اعتباراً من اليوم، وسيغلق يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021م الساعة الثالثة والنصف مساءً.

وأشارت الشركة، إلى أن التدريب العملي في البرنامج للطلبة المؤهلين يبدأ في يوم الأحد 13 يونيو 2021م، ويمكن الاطلاع على شروط التسجيل في البرنامج والتفاصيل من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .

 

أرامكو
برنامج التدريب المهني

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالمنعم المسلمى
المدرب مفروض يغير حمد آلله ويواصل مرابط مع النجعى. أقسم بالله لو المدرب بداء باللاعب الوطنى كان يغيروا نتيجة المباراة... اللاعب السعودى يلعب بروح عالية حمد الله هو سبب هزائم النصر...آخذ الحكمة من افواه المجانين...حمد الله تانى ما يلعب مرة في نادى النصر...لانه لاعب متغطرس غير متواضع لاعب انانى يحب نفسه كتير داخل الملعب ..لا تضيعوا تاريخ النصر يا رجال النصر....المدرب ما عندو شخصية مع حمد الله ...
حكم لجنة الانضباط والاخلاق
صراحه ما فيها شي لا تحرش ولا شي اكيد لجنة الانضباط ما باقول شي خاصتأ المغربيين نا يفكرون بلوساخه
عبدالمنعم المسلمى
المدرب مفروض يغير حمد آلله ويواصل مرابط مع النجعى. أقسم بالله لو المدرب بداء باللاعب الوطنى كان يغيروا نتيجة اللاعب السعودى يلعب بروح عالية حمد الله هو سبب هزائم النصر...آخذ الحكمة من افواه المجانين...حمد الله تانى ما يلعب مرة في نادى النصر...لانه لاعب متغطرس غير متواضع لاعب انانى يحب نفسه كتير داخل الملعب
عبدالمنعم المسلمى
المدرب مفروض يغير حمد آلله ويواصل مرابط مع النجعى. أقسم بالله لو المدرب بداء باللاعب الوطنى كان يغيروا نتيجة اللاعب السعودى يلعب بروح عالية حمد الله هو سبب هزائم النصر...آخذ الحكمة من افواه المجانين...حمد الله تانى ما يلعب مرة في نادى النصر...لانه لاعب متغطرس غير متواضع لاعب انانى يحب نفسه كتير داخل الملعب
؟؟
هذا يبي يجرب عواقب التهجين

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