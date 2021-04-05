بدء التسجيل في برنامج التدريب المهني بـ «أرامكو»

الرياض (صدى):
كشفت شركة "أرامكو"، اليوم الاثنين، عن بدء التسجيل في "برنامج التدريب المهني"، لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية والفنية ومعهد الإدارة العامة.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم، مما يساعد على إثراء خبراتهم الجامعية وتجهيزهم للحياة العملية المستقبلية.
ويوفر البرنامج عددا من المزايا منها راتب شهري، وسكن مجاني حسب التوفر والأهلية، وتأمين طبي ونقل حسب أنظمة الشركة، بينما التسجيل يبدأ اعتباراً من اليوم، وسيغلق يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021م الساعة الثالثة والنصف مساءً.
وأشارت الشركة، إلى أن التدريب العملي في البرنامج للطلبة المؤهلين يبدأ في يوم الأحد 13 يونيو 2021م، ويمكن الاطلاع على شروط التسجيل في البرنامج والتفاصيل من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .