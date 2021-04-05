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مؤسسة الحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد هذا العام

Time منذ ساعتين
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مؤسسة الحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد هذا العام

الرياض (صدى):
أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (295) ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح معالي المحافظ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الثانية المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة (مايو – يونيو2021م) وبواقع (5) بواخر، موزعة على (2) باخرة لميناء جده الإسلامي بكمية (120) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء ينبع التجاري بكمية (120) ألف طن ، وعدد باخرة واحدة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

وأفاد معاليه أنه تم دعوة (23) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (17) شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الثانية لهذا العام (2021م) تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (650) ألف طن قمح، يذكر بأن المؤسسة بدأت هذا الأسبوع شراء القمح المحلي من المزارعين للعام الجاري (2021م) والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر، وذلك بتفعيل خدمات منصة محصولي على الموقع الالكتروني للمؤسسة للمزارعين المؤهلين لاختيار فروع ومواعيد التوريد.

وأشار معاليه الى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني:هنا

المؤسسة العامة للحبوب
القمح المستورد

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالمنعم المسلمى
المدرب مفروض يغير حمد آلله ويواصل مرابط مع النجعى. أقسم بالله لو المدرب بداء باللاعب الوطنى كان يغيروا نتيجة المباراة... اللاعب السعودى يلعب بروح عالية حمد الله هو سبب هزائم النصر...آخذ الحكمة من افواه المجانين...حمد الله تانى ما يلعب مرة في نادى النصر...لانه لاعب متغطرس غير متواضع لاعب انانى يحب نفسه كتير داخل الملعب ..لا تضيعوا تاريخ النصر يا رجال النصر....المدرب ما عندو شخصية مع حمد الله ...
حكم لجنة الانضباط والاخلاق
صراحه ما فيها شي لا تحرش ولا شي اكيد لجنة الانضباط ما باقول شي خاصتأ المغربيين نا يفكرون بلوساخه
عبدالمنعم المسلمى
المدرب مفروض يغير حمد آلله ويواصل مرابط مع النجعى. أقسم بالله لو المدرب بداء باللاعب الوطنى كان يغيروا نتيجة اللاعب السعودى يلعب بروح عالية حمد الله هو سبب هزائم النصر...آخذ الحكمة من افواه المجانين...حمد الله تانى ما يلعب مرة في نادى النصر...لانه لاعب متغطرس غير متواضع لاعب انانى يحب نفسه كتير داخل الملعب
عبدالمنعم المسلمى
المدرب مفروض يغير حمد آلله ويواصل مرابط مع النجعى. أقسم بالله لو المدرب بداء باللاعب الوطنى كان يغيروا نتيجة اللاعب السعودى يلعب بروح عالية حمد الله هو سبب هزائم النصر...آخذ الحكمة من افواه المجانين...حمد الله تانى ما يلعب مرة في نادى النصر...لانه لاعب متغطرس غير متواضع لاعب انانى يحب نفسه كتير داخل الملعب
؟؟
هذا يبي يجرب عواقب التهجين

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