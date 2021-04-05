"طيران أديل" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة طيران أديل باب التقديم على وظيفة شاغرة للمواطنين من الرجال والنساء من حملة الثانوية العامة فأعلى وذلك للعمل بجدة .
وأكدت شركة طيران أديل أن الوظيفة بمسمى " أخصائي علاقات حكومية " ، وفقاً لهذه الشروط :
- شهادة الثانوية العامة ويفضل البكالوريوس في " الموارد البشرية " .
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية " تحدثاً وكتابة " .
ويمكن التقديم حالياً وينتهي يوم الجمعة 25 / 9 / 1442 هـ الموافق 7 / 5 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .