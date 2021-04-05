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"طيران أديل" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 2002
"طيران أديل" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة طيران أديل باب التقديم على وظيفة شاغرة للمواطنين من الرجال والنساء من حملة الثانوية العامة فأعلى وذلك للعمل بجدة .

وأكدت شركة طيران أديل أن الوظيفة بمسمى " أخصائي علاقات حكومية " ، وفقاً لهذه الشروط :

- شهادة الثانوية العامة ويفضل البكالوريوس في " الموارد البشرية " .

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية " تحدثاً وكتابة " .

ويمكن التقديم حالياً وينتهي يوم الجمعة 25 / 9 / 1442 هـ الموافق 7 / 5 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالمنعم المسلمى
المدرب مفروض يغير حمد آلله ويواصل مرابط مع النجعى. أقسم بالله لو المدرب بداء باللاعب الوطنى كان يغيروا نتيجة المباراة... اللاعب السعودى يلعب بروح عالية حمد الله هو سبب هزائم النصر...آخذ الحكمة من افواه المجانين...حمد الله تانى ما يلعب مرة في نادى النصر...لانه لاعب متغطرس غير متواضع لاعب انانى يحب نفسه كتير داخل الملعب ..لا تضيعوا تاريخ النصر يا رجال النصر....المدرب ما عندو شخصية مع حمد الله ...
حكم لجنة الانضباط والاخلاق
صراحه ما فيها شي لا تحرش ولا شي اكيد لجنة الانضباط ما باقول شي خاصتأ المغربيين نا يفكرون بلوساخه
عبدالمنعم المسلمى
المدرب مفروض يغير حمد آلله ويواصل مرابط مع النجعى. أقسم بالله لو المدرب بداء باللاعب الوطنى كان يغيروا نتيجة اللاعب السعودى يلعب بروح عالية حمد الله هو سبب هزائم النصر...آخذ الحكمة من افواه المجانين...حمد الله تانى ما يلعب مرة في نادى النصر...لانه لاعب متغطرس غير متواضع لاعب انانى يحب نفسه كتير داخل الملعب
عبدالمنعم المسلمى
المدرب مفروض يغير حمد آلله ويواصل مرابط مع النجعى. أقسم بالله لو المدرب بداء باللاعب الوطنى كان يغيروا نتيجة اللاعب السعودى يلعب بروح عالية حمد الله هو سبب هزائم النصر...آخذ الحكمة من افواه المجانين...حمد الله تانى ما يلعب مرة في نادى النصر...لانه لاعب متغطرس غير متواضع لاعب انانى يحب نفسه كتير داخل الملعب
؟؟
هذا يبي يجرب عواقب التهجين

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