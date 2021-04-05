اعتقال 10 ضباط متقاعدين لانتقادهم مشروع تابع لأردوغان

أنقرة (صدى):
كشف القضاء التركي، اليوم الاثنين، عن توقيف 10 أدميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة اسطنبول المدعوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكد مكتب المدعي العام في أنقرة أنه قد تم وضع الأدميرالات العشرة المتقاعدين في الحبس على ذمة التحقيق، فيما لم يوقف 4 ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
وتعرض العشرات من العسكريين المتقاعدين الأتراك لانتقادات من قبل حكومة أنقرة، لإصدارهم بياناً اعتبره المسؤولون الحكوميون "انقلاباً"، فيما صرحت وزارة الدفاع التركية إنه لا يمكن استخدام الجيش كوسيلة لتحقيق الغايات الشخصية لأشخاص ليست لهم صفة أو مسؤولية رسمية.