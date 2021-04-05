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اعتقال 10 ضباط متقاعدين لانتقادهم مشروع تابع لأردوغان

Time منذ 34 دقيقة
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اعتقال 10 ضباط متقاعدين لانتقادهم مشروع تابع لأردوغان

أنقرة (صدى):
كشف القضاء التركي، اليوم الاثنين، عن توقيف 10 أدميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة اسطنبول المدعوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد مكتب المدعي العام في أنقرة أنه قد تم وضع الأدميرالات العشرة المتقاعدين في الحبس على ذمة التحقيق، فيما لم يوقف 4 ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.

وتعرض العشرات من العسكريين المتقاعدين الأتراك لانتقادات من قبل حكومة أنقرة، لإصدارهم بياناً اعتبره المسؤولون الحكوميون "انقلاباً"، فيما صرحت وزارة الدفاع التركية إنه لا يمكن استخدام الجيش كوسيلة لتحقيق الغايات الشخصية لأشخاص ليست لهم صفة أو مسؤولية رسمية.

 

 

تركيا
أردوغان
قناة اسطنبول

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أحدث التعليقات

جار القمر
تتعب وأنت تقول وصخ هذا المغربي
سعيد الهلالي
حقق ما احققه الزعيم الثلاثية التاريخية اسيا الدوري وكاس الملك وبعد معذورين انتم ما حققتم بطولة كاس الملك لكم 50 عام ما حقفها فريقك واسيا 70 عام ما حققها وبدري علي ناديك يحقق اسيا مع الدوري مع كاس الملك الا بعد 1000 عام بشرط الكورة مربعه والمرمي بدون حارس وبمساعده من التحكيم الهويش ويد دلوهم الشهيرة وانا اعذركم انكم تتنفدون الزعيم لانه متعود يحقق كل البطولات
جار القمر
تتعب وأنت تقول وصخ هذا المغربي
الملل
سحر اسود يامجرمه متاكده كم بوصه هذا السحر الاسود وكم شبر ها اعترفي
نجاة محمد
الف سلامة و ماتشوف شر

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