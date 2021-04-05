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إخماد حريق هائل في مستودع بالعاصمة المقدسة
منذ 39 دقيقة
1680
مكة المكرمة (صدى):
نجحت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم الإثنين في إخماد حريق هائل اندلع في مستودع بالمغمس .
وأكد الدفاع المدني أنه تمت السيطرة على الحريق ، ولم يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات – ولله الحمد - .
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حريق
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الدفاع الدني
التعليقات
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أحدث التعليقات
جار القمر
تتعب وأنت تقول وصخ هذا المغربي
سعيد الهلالي
حقق ما احققه الزعيم الثلاثية التاريخية اسيا الدوري وكاس الملك وبعد معذورين انتم ما حققتم بطولة كاس الملك لكم 50 عام ما حقفها فريقك واسيا 70 عام ما حققها وبدري علي ناديك يحقق اسيا مع الدوري مع كاس الملك الا بعد 1000 عام بشرط الكورة مربعه والمرمي بدون حارس وبمساعده من التحكيم الهويش ويد دلوهم الشهيرة وانا اعذركم انكم تتنفدون الزعيم لانه متعود يحقق كل البطولات
جار القمر
تتعب وأنت تقول وصخ هذا المغربي
الملل
سحر اسود يامجرمه متاكده كم بوصه هذا السحر الاسود وكم شبر ها اعترفي
نجاة محمد
الف سلامة و ماتشوف شر
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