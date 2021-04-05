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موظفو الحياة الفطرية يفاجئون بإيقاف بدل الإعارة بدون سابق إنذار من الهيئة

Time منذ ساعة
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موظفو الحياة الفطرية يفاجئون بإيقاف بدل الإعارة بدون سابق إنذار من الهيئة

الرياض (صدى):
فوجئ عدد من موظفي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية هذا الشهر، بإيقاف بدل الإعارة الذي يصرف لهم من بداية العام 2021، بدون سابق إنذار.

وقال عدد من الموظفين إن قرار بدل الإعارة الصادر من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في 1/1/،2021 نص على منح الموظفين البالغ عددهم 949 بدل إعارة بنسبة 22 % من الراتب الأساسي.

وأضافوا أن هذا الشهر تفاجئوا بالرواتب غير شاملة لبدل الإعارة، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء بين الموظفين، في ظل صمت من الإدارة وتجاهلها لتوضيح ملابسات الأمر للموظفين.

وأهاب الموظفين بالرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتوجيه بإعادة صرف بدل الإعارة لهم، خاصة أن رمضان على الأبواب والحاجة الملحة في الوفاء بالالتزامات.

 

الحياة الفطرية
الرواتب
البدلات
المركز الوطني للحياة الفطرية
بدل الإعارة

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أحدث التعليقات

جار القمر
تتعب وأنت تقول وصخ هذا المغربي
سعيد الهلالي
حقق ما احققه الزعيم الثلاثية التاريخية اسيا الدوري وكاس الملك وبعد معذورين انتم ما حققتم بطولة كاس الملك لكم 50 عام ما حقفها فريقك واسيا 70 عام ما حققها وبدري علي ناديك يحقق اسيا مع الدوري مع كاس الملك الا بعد 1000 عام بشرط الكورة مربعه والمرمي بدون حارس وبمساعده من التحكيم الهويش ويد دلوهم الشهيرة وانا اعذركم انكم تتنفدون الزعيم لانه متعود يحقق كل البطولات
جار القمر
تتعب وأنت تقول وصخ هذا المغربي
الملل
سحر اسود يامجرمه متاكده كم بوصه هذا السحر الاسود وكم شبر ها اعترفي
نجاة محمد
الف سلامة و ماتشوف شر

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