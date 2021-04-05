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7 وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة

Time منذ ساعة
Views 1774
7 وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 7 وظائف لحملة الثانوية العامة فما فوق بنجران.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: موظف خدمة خضار - العدد 4 وظائف: شهادة الثانوية العامة فما فوق، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، معرفة أساسيات اللغة الإنجليزية، فضلًا عن كاشير - العدد 3 وظائف: شهادة الثانوية العامة فما فوق.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن سنة، معرفة أساسيات اللغة الإنجليزية، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- موظف خدمة خضار - العدد 4 وظائف من هنـــــــــا .

2- كاشير - العدد 3 وظائف من هنــــــــــا .

 

وظائف
نجران
شركة بنده

التعليقات

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أحدث التعليقات

جار القمر
تتعب وأنت تقول وصخ هذا المغربي
سعيد الهلالي
حقق ما احققه الزعيم الثلاثية التاريخية اسيا الدوري وكاس الملك وبعد معذورين انتم ما حققتم بطولة كاس الملك لكم 50 عام ما حقفها فريقك واسيا 70 عام ما حققها وبدري علي ناديك يحقق اسيا مع الدوري مع كاس الملك الا بعد 1000 عام بشرط الكورة مربعه والمرمي بدون حارس وبمساعده من التحكيم الهويش ويد دلوهم الشهيرة وانا اعذركم انكم تتنفدون الزعيم لانه متعود يحقق كل البطولات
جار القمر
تتعب وأنت تقول وصخ هذا المغربي
الملل
سحر اسود يامجرمه متاكده كم بوصه هذا السحر الاسود وكم شبر ها اعترفي
نجاة محمد
الف سلامة و ماتشوف شر

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