7 وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 7 وظائف لحملة الثانوية العامة فما فوق بنجران.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: موظف خدمة خضار - العدد 4 وظائف: شهادة الثانوية العامة فما فوق، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، معرفة أساسيات اللغة الإنجليزية، فضلًا عن كاشير - العدد 3 وظائف: شهادة الثانوية العامة فما فوق.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن سنة، معرفة أساسيات اللغة الإنجليزية، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- موظف خدمة خضار - العدد 4 وظائف من هنـــــــــا .
2- كاشير - العدد 3 وظائف من هنــــــــــا .