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الصحة تعتمد صرف بدل تميز لـ20 ألف ممارس صحي

Time منذ ساعة
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الصحة تعتمد صرف بدل تميز لـ20 ألف ممارس صحي

الرياض (صدى):
‫كشفت مصادر عن صدور قرار من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة باعتماد صرف بدل التميز لعام 2018، لـ19.971 ممارسا صحيا.

وأوضحت أن بدل التميز يُمنح للممارسين الصحيين السعوديين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم الوظيفية (فئة الأطباء -أطباء الأسنان - الصيادلة - الأخصائي غير الطبيب - الكوادر الطبية المساعدة)، ودرجاتهم الوظيفية: الأطباء (استشاري - طبيب نائب - مقيم).

كما يمنع لأطباء الأسنان (استشاري - طبيب نائب - عام)، الصيادلة (استشاري - صيدلي أول - صيدلي)، الأخصائي غير الطبيب (استشاري - أخصائي أول - أخصائي)، الكوادر الطبية المساعدة (تقني - فني - مساعد صحي).

وكانت الصحة ربطت منح بدل التميز بشرط أساسي لتجويد خدماتها والتأكد من تقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية؛ حيث أكدت أهمية عدم صدور أي إدانة أو عقوبة إدارية أو فنية بحق الممارس الصحي خلال الثلاث سنوات الماضية.

الصحة
ممارس صحي
بدل تميز

التعليقات

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أحدث التعليقات

جار القمر
تتعب وأنت تقول وصخ هذا المغربي
سعيد الهلالي
حقق ما احققه الزعيم الثلاثية التاريخية اسيا الدوري وكاس الملك وبعد معذورين انتم ما حققتم بطولة كاس الملك لكم 50 عام ما حقفها فريقك واسيا 70 عام ما حققها وبدري علي ناديك يحقق اسيا مع الدوري مع كاس الملك الا بعد 1000 عام بشرط الكورة مربعه والمرمي بدون حارس وبمساعده من التحكيم الهويش ويد دلوهم الشهيرة وانا اعذركم انكم تتنفدون الزعيم لانه متعود يحقق كل البطولات
جار القمر
تتعب وأنت تقول وصخ هذا المغربي
الملل
سحر اسود يامجرمه متاكده كم بوصه هذا السحر الاسود وكم شبر ها اعترفي
نجاة محمد
الف سلامة و ماتشوف شر

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