الأعداد السابقة للصحيفة

جدول مباريات اليوم الاثنين

Time منذ 19 دقيقة
Views 1395
جدول مباريات اليوم الاثنين

نواف السالم (صدى):
عادت المواجهات من جديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي منذ أيام؛ لينتظر عشاق كرة القدم مباريات قوية في العديد من الدوريات المحلية بالعالم والتي تسعى فيها الأندية المختلفة إلى حسم وحصد الألقاب.

مباريات الدوري الإسباني

يلعب برشلونة مع نظيره بلد الوليد في ختام الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

مباريات الدوري الإنجليزي

يلتقي إيفرتون مع كريستال بالاس في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، كما يلعب وولفرهامبتون مع وست هام يونايتد في ختام الجولة الثلاثين وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

مباريات الدوري المصري

يواجه الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب لحساب الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

يوفنتوس
الاهلي
النصر
الشباب
الهلال
ريال مدريد
الاتحاد
الدوري السعودي
برشلونة
الدوري الانجليزي
إنتر ميلان
الزمالك
الدوري الإيطالي
الدوري المصري
كأس إيطاليا
مباريات اليوم

التعليقات

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أحدث التعليقات

كلام مليان
هذي نهايه الترفيع بالاعب اصبح فوق انه سيئ بالملعب اخلاقه زفت الباصق
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
فايز بن محمد الشهري
آخر الزمان تنتشر الفتن بشكل لا يتخيله عقل ,,
الملل
مبروك تصدق بتصير مبسوطه منك وتقول وينك من زمان وتقول الله يجعل ايامنا غرف نوم ومطبخ وحمام ومجلس وكنب
تعليق على الخبر
الاسبوع الماضى في المدينة المنورة المعروض قليل ولا تجد احد في الحظائر رغم وجود المواشى داخلها ولكن انتظار لقرب رمضان لرفع السعر وهذا الشى طبيعى في غياب الرقابة

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