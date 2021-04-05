جدول مباريات اليوم الاثنين

نواف السالم (صدى):
عادت المواجهات من جديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي منذ أيام؛ لينتظر عشاق كرة القدم مباريات قوية في العديد من الدوريات المحلية بالعالم والتي تسعى فيها الأندية المختلفة إلى حسم وحصد الألقاب.
مباريات الدوري الإسباني
يلعب برشلونة مع نظيره بلد الوليد في ختام الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءًا.
مباريات الدوري الإنجليزي
يلتقي إيفرتون مع كريستال بالاس في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، كما يلعب وولفرهامبتون مع وست هام يونايتد في ختام الجولة الثلاثين وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا.
مباريات الدوري المصري
يواجه الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب لحساب الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا.