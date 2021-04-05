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"إل جي" تخرج من سوق الهواتف الذكية

Time منذ 29 دقيقة
Views 1577
"إل جي" تخرج من سوق الهواتف الذكية

وكالات (صدى):
كشفت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية للإلكترونيات اليوم الاثنين، أنها ستوقف إنتاج ومبيعات قسم الهواتف الذكية الذي يتكبد خسائر.

ويذكر أن "إل جي" تعاني فيما يتعلق بإنتاج الهواتف الذكية حيث كافحت هذه الوحدة داخل الشركة لإيجاد طريق نحو الربحية لكن دون جدوى، مع استمرار هبوط مبيعاتها وسط منافسة حادة.

وذكرت تقارير أن المفاوضات مع شركة فولكس فاغن الألمانية، وشركة Vingroup JSC الفيتنامية بشأن البيع المحتمل لأعمال الهواتف الذكية يبدو أنها فشلت.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "إل جي"، قال في يناير إن جميع الخيارات مطروحة فيما يخص العمليات الخاسرة.

في حين ذكرت مصادر أن الشركة أوقفت الشهر الماضي تطوير الهواتف ذات الشاشة القابلة للطي، وقالت DongA Ilbo إن "إل جي" قد أوقفت طرحاً مخططاً له في النصف الأول لجميع الهواتف الذكية الجديدة.

 

إل جي
الهواتف الذكية

التعليقات

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أحدث التعليقات

كلام مليان
هذي نهايه الترفيع بالاعب اصبح فوق انه سيئ بالملعب اخلاقه زفت الباصق
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
فايز بن محمد الشهري
آخر الزمان تنتشر الفتن بشكل لا يتخيله عقل ,,
الملل
مبروك تصدق بتصير مبسوطه منك وتقول وينك من زمان وتقول الله يجعل ايامنا غرف نوم ومطبخ وحمام ومجلس وكنب
تعليق على الخبر
الاسبوع الماضى في المدينة المنورة المعروض قليل ولا تجد احد في الحظائر رغم وجود المواشى داخلها ولكن انتظار لقرب رمضان لرفع السعر وهذا الشى طبيعى في غياب الرقابة

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