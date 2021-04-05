"إل جي" تخرج من سوق الهواتف الذكية

وكالات (صدى):
كشفت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية للإلكترونيات اليوم الاثنين، أنها ستوقف إنتاج ومبيعات قسم الهواتف الذكية الذي يتكبد خسائر.
ويذكر أن "إل جي" تعاني فيما يتعلق بإنتاج الهواتف الذكية حيث كافحت هذه الوحدة داخل الشركة لإيجاد طريق نحو الربحية لكن دون جدوى، مع استمرار هبوط مبيعاتها وسط منافسة حادة.
وذكرت تقارير أن المفاوضات مع شركة فولكس فاغن الألمانية، وشركة Vingroup JSC الفيتنامية بشأن البيع المحتمل لأعمال الهواتف الذكية يبدو أنها فشلت.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "إل جي"، قال في يناير إن جميع الخيارات مطروحة فيما يخص العمليات الخاسرة.
في حين ذكرت مصادر أن الشركة أوقفت الشهر الماضي تطوير الهواتف ذات الشاشة القابلة للطي، وقالت DongA Ilbo إن "إل جي" قد أوقفت طرحاً مخططاً له في النصف الأول لجميع الهواتف الذكية الجديدة.