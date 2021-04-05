فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت غرفة المدينة المنورة توفر 14 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص بمدينتي الرياض والخبر.
وأوضحت الغرفة أن الوظائف المتاحة هي مقدم طعام في الرياض، ولابد أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة لاتقل عن سنة، كما توفر وظيفة طباخ في الخبر واشترطت أن الخبرة لاتقل عن سنة، ومندوب مبيعات حاصل على درجة الدبلوم مع خبرة سنتين، ومقدم طعام بالخبر واشترطت ان الخبرة لاتقل عن سنة مع إجادة اللغة الانجليزية.
وأشارت غرفة المدينة المنورة أن التقديم متاح عن طريق الدخول على هذا الرابط من هنـــــــــــا .