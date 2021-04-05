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غرفة المدينة المنورة توفر 14 وظيفة شاغرة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1628
غرفة المدينة المنورة توفر 14 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت غرفة المدينة المنورة توفر 14 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص بمدينتي الرياض والخبر.

وأوضحت الغرفة أن الوظائف المتاحة هي مقدم طعام في الرياض، ولابد أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة لاتقل عن سنة، كما توفر وظيفة طباخ في الخبر واشترطت أن الخبرة لاتقل عن سنة، ومندوب مبيعات حاصل على درجة الدبلوم مع خبرة سنتين، ومقدم طعام بالخبر واشترطت ان الخبرة لاتقل عن سنة مع إجادة اللغة الانجليزية.

وأشارت غرفة المدينة المنورة أن التقديم متاح عن طريق الدخول على هذا الرابط  من هنـــــــــــا .

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مندوب مبيعات
غرفة المدينة المنورة

التعليقات

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أحدث التعليقات

كلام مليان
هذي نهايه الترفيع بالاعب اصبح فوق انه سيئ بالملعب اخلاقه زفت الباصق
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
فايز بن محمد الشهري
آخر الزمان تنتشر الفتن بشكل لا يتخيله عقل ,,
الملل
مبروك تصدق بتصير مبسوطه منك وتقول وينك من زمان وتقول الله يجعل ايامنا غرف نوم ومطبخ وحمام ومجلس وكنب
تعليق على الخبر
الاسبوع الماضى في المدينة المنورة المعروض قليل ولا تجد احد في الحظائر رغم وجود المواشى داخلها ولكن انتظار لقرب رمضان لرفع السعر وهذا الشى طبيعى في غياب الرقابة

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