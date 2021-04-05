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صورة من عسير عام 1407هـ
منذ 51 دقيقة
740
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التعليقات
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أحدث التعليقات
كلام مليان
هذي نهايه الترفيع بالاعب اصبح فوق انه سيئ بالملعب اخلاقه زفت الباصق
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
فايز بن محمد الشهري
آخر الزمان تنتشر الفتن بشكل لا يتخيله عقل ,,
الملل
مبروك تصدق بتصير مبسوطه منك وتقول وينك من زمان وتقول الله يجعل ايامنا غرف نوم ومطبخ وحمام ومجلس وكنب
تعليق على الخبر
الاسبوع الماضى في المدينة المنورة المعروض قليل ولا تجد احد في الحظائر رغم وجود المواشى داخلها ولكن انتظار لقرب رمضان لرفع السعر وهذا الشى طبيعى في غياب الرقابة
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