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شاهد.. سياسي أردني: الانقلاب أعد له بتعاون الأمير حمزة وقطر وإيران

Time منذ 32 دقيقة
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شاهد.. سياسي أردني: الانقلاب أعد له بتعاون الأمير حمزة وقطر وإيران

عمّان (صدى):
صرح سياسي أردني، بأن محاولة الإنقلاب الفاشلة التي شهدها الأردن، قد تم الإعداد لها قبل أشهر، بتعاون كل من ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، وقطر، وإيران، والإخوان المسلمين، وبتنسيق مسؤولين سابقين في الإدارة الأمريكية.

واللافت للنظر استماتة الإخوان المسلمين في الدفاع عن الأمير حمزة، وفي نفس الوقت يتهمون السعودية والإمارات بدعم الانقلاب، في محاولة فاشلة لزعزعة الاستقرار.

وتتخبط جماعة الإخوان والإعلام المُعادي دون جدوى من خلال ربط المملكة بأحداث الأردن، رغم التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين الشقيقين.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قال في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إن القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة تابعت نشاطات وتحركات للأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأضاف الصفدي بأن الأجهزة المعنية رصدت اتصالات بين الأشخاص المذكورين وجهات خارجية حول التوقيت الأنسب لتنفيذ مخطط لزعزعة استقرار البلاد وأمنها.

يذكر أن المملكة أكدت وقوفها التام إلى جانب الأردن ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

ايران
الاردن
قطر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126826
منذ 22 دقيقة
خسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48625
منذ 15 دقيقة
مشكلة حمزه هي امه الملكه نور السابقه التي فقدت لقب الملكه بعد ان جردها ملك الاردن من اللقب ومنحه لزوجته

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرزقها الزوج اللي يفسحها
ابو عمار
سلامات
محلل رياضي
الف الف مبروك
عبدالعزيز
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
ابو عمار
مشكلة حمزه هي امه الملكه نور السابقه التي فقدت لقب الملكه بعد ان جردها ملك الاردن من اللقب ومنحه لزوجته

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