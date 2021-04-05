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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ 59 دقيقة
Views 1533
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة ( نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى شمالية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة 18-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

المملكة
الطقس

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سلامات
محلل رياضي
الف الف مبروك
عبدالعزيز
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
ابو عمار
مشكلة حمزه هي امه الملكه نور السابقه التي فقدت لقب الملكه بعد ان جردها ملك الاردن من اللقب ومنحه لزوجته
شيخين1
لية متزوج مهرج وبعدين الفكاهة والضحق ليس هي السعادة فكم من فتى امسى واصبح ضاحكن وكفنة في الغيب ينسج وهولايدري

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