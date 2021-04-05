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شاهد.. طبيبة سعودية تكشف عن علاجات "الصلع"

Time منذ 16 دقيقة
Views 1540
شاهد.. طبيبة سعودية تكشف عن علاجات "الصلع"

عادل الحربي (صدى):
كشفت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة عبير العتيبي، عن العلاجات التي من شأنها القضاء على مشكلة الصلع نهائيا.

وأوضحت العتيبي خلال برنامج "ياهلا"، أن الصلع النمطي الوراثي هو الأكثر شيوعًا في المجتمع، ويصيب النساء والرجال من مختلف الأعمار.

وقالت: " هذا النوع يصيب الرجال في مقدمة الرأس وأعلاها، بينما يصيب النساء في أعلى الرأس"،مشيرة إلى أنه يصيب 80% من السعوديين على عمر 70 عاما، ويصيب 50% من النساء بنفس العمر.

وعن علاج الصلع، قالت: "هناك علاجات موضعية مثل بخاخ المينوكسيديل بتركيز 2.5%، وعلاجات بالفم سواء هرمونية أو غير هرمونية مثل حبوب المينوكسيديل، ولكن تعطى عن طريق الفم ويعيبها أنها لاتعطى لبعض النساء الراغبات في الحمل ".

وأشارت إلى وجود حلول جراحية وتجميلية مثل جراحة زراعة الشعر، مضيفة: "حقن الخلايا المجهرية تكون عن طريق أخذ خزعة جراحية من الجلد تحت بويصيلات الشعر، والتي تحتوي على الأنسجة الدهنية التي تؤخذ من مكان صغير تحت تخدير موضعي ".

وتابعت: " يفضل أن يكون من مكان غير ظاهر للعين مثل خلف الأذن ثم توضع في جهاز خاص لفصل العوامل التحفيزية التي تساعد على نمو الشعر، ثم نحقن الجزء المتضرر من فروة الرأس بهذه المواد مرة كل سنة أو سنتين ".

ولفتت إلى أن البلازما تعتبر أحد العلاجات المكملة لتساقط الشعر النمطي، وتعطى على شكل كورس من 3 إلى 6 شهور.

التعليقات

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أحدث التعليقات

لطفي
الجزيرة حينما تتحدث عن احداث الاردن تكون عدو مبين وعندما تساند الارهابين في سوريا تكون قناة محايدة عجباً
Reem
حقيق هالاعب بين علئ حقيقته
Reem
تستاهل الجليله
ابو عمار
سنه لم يدفع له راتب فانتقم منه
ابو عمار
اوكي يا ريم لا تعصبي و لا تهتمي بما يقال ويا جبل ما يهزك ريح

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