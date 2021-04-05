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رياح نشطة على المدينة المنورة

Time منذ ساعة
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رياح نشطة على المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

المدينة المنورة
الطقس
رياح

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أحدث التعليقات

لطفي
الجزيرة حينما تتحدث عن احداث الاردن تكون عدو مبين وعندما تساند الارهابين في سوريا تكون قناة محايدة عجباً
Reem
حقيق هالاعب بين علئ حقيقته
Reem
تستاهل الجليله
ابو عمار
سنه لم يدفع له راتب فانتقم منه
ابو عمار
اوكي يا ريم لا تعصبي و لا تهتمي بما يقال ويا جبل ما يهزك ريح

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