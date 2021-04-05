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شاهد.. الجزيرة تسير على نهجها وتستضيف قيادي إخواني لمهاجمة الأردن

Time منذ ساعة
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شاهد.. الجزيرة تسير على نهجها وتستضيف قيادي إخواني لمهاجمة الأردن

الدوحة (صدى):
لا زالت قناة الجزيرة القطرية تسير على نهجها متعمدة إثارة الفتنة، وزعزعة استقرار البلدان العربية، لكن هذه المرة استغلت الأحداث التي شهدها الأردن مؤخرًا.

واستضافت "الجزيرة" القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صالح العرموطي، ليدافع عن الأمير حمزة، مكذبًا تصريحات الحكومة الاردنية، الأمر الذي يؤكد تواطؤ الإخوان في الإنقلاب الفاشل على حكومة الأردن.

وكان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أعلن السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

ونفى في بيان له، اعتقال الأمير حمزة، مبينًا أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية.

يذكر أن المملكة أكدت وقوفها التام إلى جانب الأردن ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

الاردن
الجزيرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له
ابو عمار
يجب مقاطعة اللحوم ليضطر الباعه الى تنزيل الاسعار . في زمن الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتكى الناس من ارتفاع سعر اللحوم فقال لهم عمر اتركوا لحومهم عندهم وقاطعوها فضطر الباعه الى البحث عن من يشتري لحومهم بأقل الاسعار خوفا من فسادها . فلو ان الناس قاطعو اصحاب الماشيه لمده شهر فقط سيظطر الباعه الى تنزيل الاسعار
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هههههههههه الهديه اغنيه يا احلام

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