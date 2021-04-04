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جستنيه بعد طرد لاعب الفيصلي: الحكم استمع لكلام امرابط

Time منذ 18 دقيقة
Views 1461
جستنيه بعد طرد لاعب الفيصلي: الحكم استمع لكلام امرابط

نواف السالم (صدى):
رأى الناقد الرياضي عدنان جستنيه، أن حكم مباراة الفيصلي والنصر ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، استمع لكلام نور الدين امرابط قبل طرد اللاعب إيغور روسي.

وقال جستنيه: " فعلاً لاعب الفيصلي يستحق البطاقة الحمراء ولكن مازالت عند وجهة نظري أن الحكم استمع لكلام امرابط ثم لحكم الفيديو".

وكان المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر تعرض لإصابة قوية أدت إلى نزيف في القدم، بعد تدخل عنيف من إيغور روسي لاعب الفيصلي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه إيغور روسي، حيث أثبتت الإعادة خطأ لاعب الفيصلي وتدخله بعنف ضد أمرابط.

يذكر أن نادي الفيصلي فاز على نظيره النصر بهدف نظيف، بعدد لاعبين 10 فقط، بعد طرد روسي.

النصر
الفيصلي
جستنيه

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسافات
ياليتكم يادكتور بدل الكلام المجاني اللي أصبحتم تتسابقون اليه تحت حمى الشهرة التي اجتاحتكم أيضا ليتكم اجتمعتم وصنعتم لنا لقاحا لهذا المرض ..ونحن نعلم انك استشاري أمراض باطنية ومعدية وعلم الفيروسات علم واسع والمعروف ب ( الميكروبيولوجي ) واذا كنت قد درست بعضا من هذا العلم أيام الكلية فهذا الفيروس جديد حير العالم ولايزال العلماء يدرسونه والى الأن لم يجدوا له علاجا ناجعا فحبذا لو اتجهت للبحث العلمي لعل الله يخرج على يديك ماعجزت عنه الأكاديميات العالمية بدلا من التنظير المستهلك .
سعيد الهلالي
فحط 33 عام لتحقيق كاس الملك و 65 عام لاسيا خلك على بطولة بيربن الماء كاس الملك واسيا صعبة قوية ونطردت منها والفريق المنافس مطرود لاعب منهم وعاجز تفوز والا على الاقل جيب التعادل
غليس ولد رماح
الظلم ظلمات وإن شاء الله من هاالحال واردى القادم مسلي جدا
abdul
" ورجح خبير الأرصاد الأجوية أن هناك فرصة لكتلة باردة قادمة للشمال. " ...هههههه. في الفقرة الأخيرة احتاط للامر حتى لا يطلع كذابا.
omar
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