جستنيه بعد طرد لاعب الفيصلي: الحكم استمع لكلام امرابط

نواف السالم (صدى):
رأى الناقد الرياضي عدنان جستنيه، أن حكم مباراة الفيصلي والنصر ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، استمع لكلام نور الدين امرابط قبل طرد اللاعب إيغور روسي.
وقال جستنيه: " فعلاً لاعب الفيصلي يستحق البطاقة الحمراء ولكن مازالت عند وجهة نظري أن الحكم استمع لكلام امرابط ثم لحكم الفيديو".
وكان المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر تعرض لإصابة قوية أدت إلى نزيف في القدم، بعد تدخل عنيف من إيغور روسي لاعب الفيصلي.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه إيغور روسي، حيث أثبتت الإعادة خطأ لاعب الفيصلي وتدخله بعنف ضد أمرابط.
يذكر أن نادي الفيصلي فاز على نظيره النصر بهدف نظيف، بعدد لاعبين 10 فقط، بعد طرد روسي.