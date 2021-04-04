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بالفيديو .. علي مجرشي: بـ 10 لاعبين فزنا ولم نشعر بأي شيء أثناء طرد روسي

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. علي مجرشي: بـ 10 لاعبين فزنا ولم نشعر بأي شيء أثناء طرد روسي

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، علي مجرشي، على المباراة التي جمعت بين فريقه مع فريق النصر مساء اليوم، والتي انتهت بخسارة الأخير بهدف دون رد.

وقال لاعب الفيصلي، خلال حديثه بالقنوات الرياضية، أن فريقه فاز بعشرة لاعبين فقط، مضيفا أنهم لم يشعروا بأي شيء بعدما تم طرد محترف الفريق إيجور روسي.

وأكد أنهم لم يتأثروا بطرد "روسي"، مرجعاً سبب فوزهم بأن جميع اللاعبين لم يقصروا في عملهم، مقدما الفوز لإدارة النادي وجمهوره.

يذكر أن نادي الفيصلي فاز على النصر بهدف نظيف، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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أحدث التعليقات

مسافات
ياليتكم يادكتور بدل الكلام المجاني اللي أصبحتم تتسابقون اليه تحت حمى الشهرة التي اجتاحتكم أيضا ليتكم اجتمعتم وصنعتم لنا لقاحا لهذا المرض ..ونحن نعلم انك استشاري أمراض باطنية ومعدية وعلم الفيروسات علم واسع والمعروف ب ( الميكروبيولوجي ) واذا كنت قد درست بعضا من هذا العلم أيام الكلية فهذا الفيروس جديد حير العالم ولايزال العلماء يدرسونه والى الأن لم يجدوا له علاجا ناجعا فحبذا لو اتجهت للبحث العلمي لعل الله يخرج على يديك ماعجزت عنه الأكاديميات العالمية بدلا من التنظير المستهلك .
سعيد الهلالي
فحط 33 عام لتحقيق كاس الملك و 65 عام لاسيا خلك على بطولة بيربن الماء كاس الملك واسيا صعبة قوية ونطردت منها والفريق المنافس مطرود لاعب منهم وعاجز تفوز والا على الاقل جيب التعادل
غليس ولد رماح
الظلم ظلمات وإن شاء الله من هاالحال واردى القادم مسلي جدا
abdul
" ورجح خبير الأرصاد الأجوية أن هناك فرصة لكتلة باردة قادمة للشمال. " ...هههههه. في الفقرة الأخيرة احتاط للامر حتى لا يطلع كذابا.
omar
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