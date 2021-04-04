بالفيديو .. علي مجرشي: بـ 10 لاعبين فزنا ولم نشعر بأي شيء أثناء طرد روسي

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، علي مجرشي، على المباراة التي جمعت بين فريقه مع فريق النصر مساء اليوم، والتي انتهت بخسارة الأخير بهدف دون رد.
وقال لاعب الفيصلي، خلال حديثه بالقنوات الرياضية، أن فريقه فاز بعشرة لاعبين فقط، مضيفا أنهم لم يشعروا بأي شيء بعدما تم طرد محترف الفريق إيجور روسي.
وأكد أنهم لم يتأثروا بطرد "روسي"، مرجعاً سبب فوزهم بأن جميع اللاعبين لم يقصروا في عملهم، مقدما الفوز لإدارة النادي وجمهوره.
يذكر أن نادي الفيصلي فاز على النصر بهدف نظيف، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
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