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الملحم بعد خسارة النصر : فريق جهز لاعبيه بالعزايم والمفاطيح

Time منذ ساعة
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الملحم بعد خسارة النصر : فريق جهز لاعبيه بالعزايم والمفاطيح

ماجد محمد (صدى):
علق  الإعلامي الرياضي عادل الملحم على خسارة النصر أمام الفيصلي بهدف دون رد ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

وقال عادل الملحم:"لن أتحدث عن التحكيم لأننا محليا لا نملك إلا حكما واحدا اسمه ماجد الشمراني، ومع ذلك ألف مبروك للفيصلي الذي لعب كاملا رغم الطرد أمام فريق ناقص لاعبين ومدرب".

 

وأضاف:" إدارات تهيئ فرقها لمثل هذه المواجهات وفريق جهز لاعبيه بالعزايم والمفاطيح".

وكان فريق الفيصلي لعب بعدد لاعبين 10 فقط، وتحديدا من الدقيقة 10 من الشوط الأول من المباراة بعد طرد محترفه إيجور روسي.

النصر
الفيصلي
عادل الملحم
كأس الملك

التعليقات

سعيد الهلالي
سعيد الهلالي عدد التعليقات : 132
منذ 11 دقيقة
فحط 33 عام لتحقيق كاس الملك و 65 عام لاسيا خلك على بطولة بيربن الماء كاس الملك واسيا صعبة قوية ونطردت منها والفريق المنافس مطرود لاعب منهم وعاجز تفوز والا على الاقل جيب التعادل

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أحدث التعليقات

مسافات
ياليتكم يادكتور بدل الكلام المجاني اللي أصبحتم تتسابقون اليه تحت حمى الشهرة التي اجتاحتكم أيضا ليتكم اجتمعتم وصنعتم لنا لقاحا لهذا المرض ..ونحن نعلم انك استشاري أمراض باطنية ومعدية وعلم الفيروسات علم واسع والمعروف ب ( الميكروبيولوجي ) واذا كنت قد درست بعضا من هذا العلم أيام الكلية فهذا الفيروس جديد حير العالم ولايزال العلماء يدرسونه والى الأن لم يجدوا له علاجا ناجعا فحبذا لو اتجهت للبحث العلمي لعل الله يخرج على يديك ماعجزت عنه الأكاديميات العالمية بدلا من التنظير المستهلك .
سعيد الهلالي
فحط 33 عام لتحقيق كاس الملك و 65 عام لاسيا خلك على بطولة بيربن الماء كاس الملك واسيا صعبة قوية ونطردت منها والفريق المنافس مطرود لاعب منهم وعاجز تفوز والا على الاقل جيب التعادل
غليس ولد رماح
الظلم ظلمات وإن شاء الله من هاالحال واردى القادم مسلي جدا
abdul
" ورجح خبير الأرصاد الأجوية أن هناك فرصة لكتلة باردة قادمة للشمال. " ...هههههه. في الفقرة الأخيرة احتاط للامر حتى لا يطلع كذابا.
omar
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