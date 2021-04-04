الملحم بعد خسارة النصر : فريق جهز لاعبيه بالعزايم والمفاطيح

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عادل الملحم على خسارة النصر أمام الفيصلي بهدف دون رد ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال عادل الملحم:"لن أتحدث عن التحكيم لأننا محليا لا نملك إلا حكما واحدا اسمه ماجد الشمراني، ومع ذلك ألف مبروك للفيصلي الذي لعب كاملا رغم الطرد أمام فريق ناقص لاعبين ومدرب".
وأضاف:" إدارات تهيئ فرقها لمثل هذه المواجهات وفريق جهز لاعبيه بالعزايم والمفاطيح".
وكان فريق الفيصلي لعب بعدد لاعبين 10 فقط، وتحديدا من الدقيقة 10 من الشوط الأول من المباراة بعد طرد محترفه إيجور روسي.