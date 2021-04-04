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استشاري يكشف عن طريقة سهلة تجنب الصائم الحموضة والكسل في رمضان 

Time منذ ساعة
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استشاري يكشف عن طريقة سهلة تجنب الصائم الحموضة والكسل في رمضان 

عادل الحربي (صدى):
حث استشاري باطنية وجهاز هضمي، الدكتور عبد الله الذيابي، على ضرورة تقليل كميات الطعام عند الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي.

وأضاف عبد الله الذيابي، أن الصائم يمكنه أيضاً تقسيم الوجبة إلى قسمين على أقل تقدير، لتكون سهلة الهضم وخفيفة على المعدة، مبينا أن هذه الطريقة ستجنب الصائم التخمة والكسل والخمول وسوء الهضم والحموضة.

وتابع أن تناول كمية كبيرة من الطعام، سيؤدي إلى حدوث خلل في وظائف الجهاز الهضمي، وزيادة تدفق الدم، مما يؤثر سلباً على أجهزة أخرى مثل الدماغ والجهاز التنفسي.

شهر رمضان
الحموضة
الدكتور عبد الله الذيابي

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أحدث التعليقات

خالد الربياوي
الف مبروك لعنابي سدير لاجديد نقول لجمهور النصر فيصلي
كوكو لولو
ليش ساكتة عنهم وزارة الداخلية
ابو وليد
انشقت الخرقه
وافي
اهلنا في سوريا توكلو على الله ولاترجون شي من العرب رحم الله الملك عبدالله الذي وقف موقف الرجال واصر على رحيل المجرم الطاغوت بشار النعجة
طيرشلوي
ولي العهد القادم هو SBM .

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