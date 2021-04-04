الأعداد السابقة للصحيفة

توجيه عاجل من النيابة بشأن شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل

Time منذ 7 دقائق
Views 1244
توجيه عاجل من النيابة بشأن شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل

الرياض (صدى):
أصدرت النيابة العامة توجيها عاجلا بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المهم
وخير ياطير
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الفلوس تغير النفوس
أبو رتيل الزهراني
أعرف ناس ما احترمت دين وعادات وتقاليد وامورها ماشيه في السليم لا وأبشرك صار ينتقد الغير..سبحانه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ((( اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )))
abdul
قيادة فاسدة تنتج ذرية فاسدين

أخر الأخبار

وزير الخارجية يوضح موقف المملكة من التواصل مع بشار الأسد
وزير الخارجية يوضح موقف المملكة من التواصل مع بشار الأسد
Time منذ دقيقتين Views 1094
فارس احلامها غير
فارس احلامها غير
Time منذ 5 دقائق Views 173
الانتظار الكثير ما يفيد
الانتظار الكثير ما يفيد
Time منذ 6 دقائق Views 184
ابوه دخل عليه وهو يعزف بالعود
ابوه دخل عليه وهو يعزف بالعود
Time منذ 6 دقائق Views 87
توجيه عاجل من النيابة بشأن شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل
توجيه عاجل من النيابة بشأن شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل
Time منذ 7 دقائق Views 1246
بالفيديو .. لحظة بكاء بسمة وهبة في حفل زفاف ابنها
بالفيديو .. لحظة بكاء بسمة وهبة في حفل زفاف ابنها
Time منذ 14 دقيقة Views 214
سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بسمو ولي عهد الأردن
سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بسمو ولي عهد الأردن
Time منذ 16 دقيقة Views 1364
رجل يطعن ابن عمه بآلة حادة في صدره
رجل يطعن ابن عمه بآلة حادة في صدره
Time منذ 38 دقيقة Views 434
رسالة من الأمن العام للمواطنين والمقيمين بشأن كورونا 
رسالة من الأمن العام للمواطنين والمقيمين بشأن كورونا 
Time منذ 39 دقيقة Views 2310
خادم الحرمين الشريفين يؤكد وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الأردن
خادم الحرمين الشريفين يؤكد وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الأردن
Time منذ 50 دقيقة Views 1516