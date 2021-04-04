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توجيه عاجل من النيابة بشأن شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل
منذ 7 دقائق
1244
الرياض (صدى):
أصدرت النيابة العامة توجيها عاجلا بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل.
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