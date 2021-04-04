مفاجأة للأهلي في الجمعية العمومية المنعقدة برئاسة "مؤمنة" 

طلال الغامدي (صدى):
أجرى النادي الأهلي، جمعية عمومية غير عادية، بحضور الرئيس عبد الإله مؤمنة.
وتواجد في الاجتماع الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل، في مقر النادي الأهلي، قبل الجمعية العمومية، بحسب الزميلة "الميدان الرياضي".
وتضمنت المناقشة في الجمعية، بين أعضاء النادي الأهلي، الجوانب الفنية والإدارية، مع تسليط الضوء على الجانب المادي، في ظل ما يعانيه عملاق جدة من الناحية الاقتصادية.
ويعيش الأهلي، أيامًا كارثية، بعد تراجعه في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع مدربه الصربي السابق فلادان ميلويفيتش، إلى المركز السابع، برصيد 35 نقطة.