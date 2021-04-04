الأعداد السابقة للصحيفة

مفاجأة للأهلي في الجمعية العمومية المنعقدة برئاسة "مؤمنة" 

Time منذ ساعة
Views 2180
مفاجأة للأهلي في الجمعية العمومية المنعقدة برئاسة "مؤمنة" 

طلال الغامدي (صدى):
أجرى النادي الأهلي، جمعية عمومية غير عادية، بحضور الرئيس عبد الإله مؤمنة.

وتواجد في الاجتماع  الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل، في مقر النادي الأهلي، قبل الجمعية العمومية، بحسب الزميلة "الميدان الرياضي".

وتضمنت المناقشة في الجمعية، بين أعضاء النادي الأهلي، الجوانب الفنية والإدارية، مع تسليط الضوء على الجانب المادي، في ظل ما يعانيه عملاق جدة من الناحية الاقتصادية.

ويعيش الأهلي، أيامًا كارثية، بعد تراجعه في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع مدربه الصربي السابق فلادان ميلويفيتش، إلى المركز السابع، برصيد 35 نقطة.

نادي الأهلي
الجمعية العمومية
عبد الإله مؤمنة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المهم
وخير ياطير
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الفلوس تغير النفوس
أبو رتيل الزهراني
أعرف ناس ما احترمت دين وعادات وتقاليد وامورها ماشيه في السليم لا وأبشرك صار ينتقد الغير..سبحانه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ((( اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )))
abdul
قيادة فاسدة تنتج ذرية فاسدين

أخر الأخبار

وزير الخارجية يوضح موقف المملكة من التواصل مع بشار الأسد
وزير الخارجية يوضح موقف المملكة من التواصل مع بشار الأسد
Time منذ دقيقة Views 1086
فارس احلامها غير
فارس احلامها غير
Time منذ 5 دقائق Views 173
الانتظار الكثير ما يفيد
الانتظار الكثير ما يفيد
Time منذ 5 دقائق Views 184
ابوه دخل عليه وهو يعزف بالعود
ابوه دخل عليه وهو يعزف بالعود
Time منذ 5 دقائق Views 87
توجيه عاجل من النيابة بشأن شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل
توجيه عاجل من النيابة بشأن شاب ظهر في وسائل التواصل مدعياً الاعتداء جنسياً على طفل
Time منذ 7 دقائق Views 1244
بالفيديو .. لحظة بكاء بسمة وهبة في حفل زفاف ابنها
بالفيديو .. لحظة بكاء بسمة وهبة في حفل زفاف ابنها
Time منذ 13 دقيقة Views 210
سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بسمو ولي عهد الأردن
سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بسمو ولي عهد الأردن
Time منذ 16 دقيقة Views 1356
رجل يطعن ابن عمه بآلة حادة في صدره
رجل يطعن ابن عمه بآلة حادة في صدره
Time منذ 38 دقيقة Views 429
رسالة من الأمن العام للمواطنين والمقيمين بشأن كورونا 
رسالة من الأمن العام للمواطنين والمقيمين بشأن كورونا 
Time منذ 38 دقيقة Views 2303
خادم الحرمين الشريفين يؤكد وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الأردن
خادم الحرمين الشريفين يؤكد وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الأردن
Time منذ 50 دقيقة Views 1514