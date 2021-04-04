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وظائف شاغرة في الخطوط السعودية بجدة 

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة في الخطوط السعودية بجدة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن توافر وظائف إدارية وقانونية، في مقرها بمدينة جدة لحاملي الدبلوم والبكالوريوس.

وأشارت إلى حاجتها لوظيفة (منسق الدعم القانوني)، على أن يكون المتقدم (سعودي الجنسية ـ حاصل على درجة الدبلوم في الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال، أو الإدارية المكتبية أو ما يُعادلهم)، مع خبرة لا تقل عن سنتين في المساندة المكتبية أو إدارة المكاتب، وإجادة اللغة الإنجليزية.

ولفتت إلى وجود وظائف (قانونية متعددة) شاغرة لديها، بشرط أن يكون المتقدم (سعودي الجنسية - حاصل على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يُعادله - إجادة اللغة الإنجليزية)، ولا يشترط الخبرة.

وحددت مزايا الوظائف الشاغرة في (راتب شهري تنافسي ـ بدل نقل- بدل سكن - تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين).

شركة الخطوط الجوية السعودية
وظائف إدارية

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