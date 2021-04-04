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شاهد.. "باهبري" يوضح مدة فعالية لقاح "فايزر" 

Time منذ 28 دقيقة
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شاهد.. "باهبري" يوضح مدة فعالية لقاح "فايزر" 

عادل الحربي (صدى):
تحدث استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، عن مدة فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

 

وقال نزار باهبري خلال مقطع فيديو، إن الفعالية تُقاس من خلال فحص دوري لتقييم حجم الأجسام المضادة الموجودة في الجسم، ومدى قدرتها على منع الفيروس من التكاثر، ومن ثم الوقوف على مدى فعالية اللقاح في الجسم.

وأوضح:" قصد شركة "فايزر" من إعلان فعالية لقاحها تستمر حتى 6 أشهر، بأنها تقوم بإجراء فحوصات دورية للفئات الأولى من متلقي لقاحها في الاختبارات، لتقيس بذلك مدى قدرة اللقاح على الاستمرار في الجسم بشكل عام".

وتابع أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح فايزر ضمن البحث الأساسي، أتموا قبل عدة أسابيع 6 أشهر من تاريخ التطعيم، ما يؤكد إعلان الشركة بشأن فعالية اللقاح، مبينا أنهم حال أتموا 9 أشهر أو سنة، سوف تقوم الشركة بفحصهم والوقوف على مدى فعالية اللقاح.

فايزر
الدكتور نزار باهبري
فيروس كورونا المستجد

التعليقات

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أحدث التعليقات

هيمو~☃️
اذا ثبت أن الأبن يكذب وهو يعيش حياة جميله فهو يستحق السجن والجلد والعقوبة لأنه عاق بوالده وكذب عليه معظم جيل هالوقت مرفهين جداً ونادراً نجد قصص حقيقية عن اناس صدق يتعرضوا لتعنيف واصلاً مستحيل الجهات المختصة يتجاوبون معه لأن عمره متعدي ١٨ سنة لازم يكون تحت 18سنه ولازم يكون هنالك دليل واضح.
د محمد ماجد بخش
قيمة أستشارة أكاديمي يعني يا بلاش
هيمو~☃️
هؤلاء المتخلفين هم سبب انتشار مرض كورونا وليس دور العبادة العظيمه ألتي يتقرب الناس بها لله عزوجل تضرعاً وخوفاً منه وطلباً لرحمة ، السبب هو المولات والقاهي القذرة الماجنة إلي يجتمع فيها اقذر حثالة المجتمع ويدخنون ويرقصون على وقع الأغاني ولايكترثون
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
طيب طلعو اسم الشركة علشان نقاطعة ولا أحد يأخذة لو يوزع بلاش اما تغطون على اسم الشركة فهذا تعاطف معهم،،، والا ايش رأيكم

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