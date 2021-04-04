شاهد.. "باهبري" يوضح مدة فعالية لقاح "فايزر" 

عادل الحربي (صدى):
تحدث استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، عن مدة فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال نزار باهبري خلال مقطع فيديو، إن الفعالية تُقاس من خلال فحص دوري لتقييم حجم الأجسام المضادة الموجودة في الجسم، ومدى قدرتها على منع الفيروس من التكاثر، ومن ثم الوقوف على مدى فعالية اللقاح في الجسم.
وأوضح:" قصد شركة "فايزر" من إعلان فعالية لقاحها تستمر حتى 6 أشهر، بأنها تقوم بإجراء فحوصات دورية للفئات الأولى من متلقي لقاحها في الاختبارات، لتقيس بذلك مدى قدرة اللقاح على الاستمرار في الجسم بشكل عام".
وتابع أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح فايزر ضمن البحث الأساسي، أتموا قبل عدة أسابيع 6 أشهر من تاريخ التطعيم، ما يؤكد إعلان الشركة بشأن فعالية اللقاح، مبينا أنهم حال أتموا 9 أشهر أو سنة، سوف تقوم الشركة بفحصهم والوقوف على مدى فعالية اللقاح.