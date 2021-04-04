"الفلك الدولي" يكشف عن موعد غُرة شهر رمضان وعيد الفطر

الرياض (صدى):
توقع مركز الفلك الدولي، أن تكون غرة رمضان فلكيًا لمعظم الدول يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري، كما يتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر الخميس الموافق 13 مايو المقبل.
وقال مركز الفلك الدولي إن معظم الدول، ومنها السعودية وإندونيسيا وماليزيا وإيران وبروناي والإمارات وسوريا والأردن وليبيا والجزائر والمغرب، سيكون تحري هلال شهر رمضان لديها خلال يوم الإثنين 29 شعبان الموافق 12 أبريل.
وأضاف:" حين سيكون تحري هلال رمضان يوم الأحد 11 أبريل في كل من مصر وتركيا والعراق وتونس، وذلك لأن شهر شعبان بدأ هناك في 14 مارس".
وأشار إلى أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، لن تتمكن من رؤيته بعد غروب الشمس، وذلك نظرًا لحدوث اقتران في هذه الفترة، ما يعني أنه سيكون عليهم استكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا، ليبدأ رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل".
وتابع:" حين تستطيع بعض الدول التي سوف تتحرى الهلال يوم الإثنين، رؤيته بالعين المجردة أو بالتليسكوب، تبعًا لموقع كل دولة، ولذلك فإنه من المتوقع أن يكون الثلاثاء هو غرة رمضان عند معظم دول العالم الإسلامي".