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"الفلك الدولي" يكشف عن موعد غُرة شهر رمضان وعيد الفطر

Time منذ ساعة
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"الفلك الدولي" يكشف عن موعد غُرة شهر رمضان وعيد الفطر

الرياض (صدى):
توقع مركز الفلك الدولي، أن تكون غرة رمضان فلكيًا لمعظم الدول يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري، كما يتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر الخميس الموافق 13 مايو المقبل.

 

وقال مركز الفلك الدولي إن معظم الدول، ومنها السعودية وإندونيسيا وماليزيا وإيران وبروناي والإمارات وسوريا والأردن وليبيا والجزائر والمغرب، سيكون تحري هلال شهر رمضان لديها خلال يوم الإثنين 29 شعبان الموافق 12 أبريل.

وأضاف:" حين سيكون تحري هلال رمضان يوم الأحد 11 أبريل في كل من مصر وتركيا والعراق وتونس، وذلك لأن شهر شعبان بدأ هناك في 14 مارس".

وأشار إلى أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، لن تتمكن من رؤيته بعد غروب الشمس، وذلك نظرًا لحدوث اقتران في هذه الفترة، ما يعني أنه سيكون عليهم استكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا، ليبدأ رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل".

 

وتابع:" حين تستطيع بعض الدول التي سوف تتحرى الهلال يوم الإثنين، رؤيته بالعين المجردة أو بالتليسكوب، تبعًا لموقع كل دولة، ولذلك فإنه من المتوقع أن يكون الثلاثاء هو غرة رمضان عند معظم دول العالم الإسلامي".

مركز الفلك الدولي
عيد الفطر
غرة رمضان

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أحدث التعليقات

هيمو~☃️
اذا ثبت أن الأبن يكذب وهو يعيش حياة جميله فهو يستحق السجن والجلد والعقوبة لأنه عاق بوالده وكذب عليه معظم جيل هالوقت مرفهين جداً ونادراً نجد قصص حقيقية عن اناس صدق يتعرضوا لتعنيف واصلاً مستحيل الجهات المختصة يتجاوبون معه لأن عمره متعدي ١٨ سنة لازم يكون تحت 18سنه ولازم يكون هنالك دليل واضح.
د محمد ماجد بخش
قيمة أستشارة أكاديمي يعني يا بلاش
هيمو~☃️
هؤلاء المتخلفين هم سبب انتشار مرض كورونا وليس دور العبادة العظيمه ألتي يتقرب الناس بها لله عزوجل تضرعاً وخوفاً منه وطلباً لرحمة ، السبب هو المولات والقاهي القذرة الماجنة إلي يجتمع فيها اقذر حثالة المجتمع ويدخنون ويرقصون على وقع الأغاني ولايكترثون
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
طيب طلعو اسم الشركة علشان نقاطعة ولا أحد يأخذة لو يوزع بلاش اما تغطون على اسم الشركة فهذا تعاطف معهم،،، والا ايش رأيكم

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