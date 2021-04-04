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آخر كلمات قالها الشهيد أحمد عويضة قبل استشهاده في الحد الجنوبي

Time منذ 44 دقيقة
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آخر كلمات قالها الشهيد أحمد عويضة قبل استشهاده في الحد الجنوبي

الرياض (صدى):
كشف المواطن عبدالعزيز الشهري، شقيق الشهيد وكيل رقيب أحمد محمد عويضة، عن آخر كلمات قالها قبل استشهاده.

وقال عبدالعزيز الشهري:" كان آخر تواصل بيننا قبل استشهاده بلحظات وهو يقول (بإذن الله ألتقيكم قريباً، أستودعكم الله)".

وأوضح:"شقيقي هو بكر عائلتنا بين 3 أشقاء و6 شقيقات، لايزال عريساً فزواجه كان قبل 3 أشهر"، مشيرا:" شقيقي أُصيب في الحد الجنوبي قبل زواجه بشهرين، أي قبل قرابة 5 أشهر من إصابته الثانية واستشهاده"، وفقا للزميلة "سبق".

ولفت:"استُشهد البطل وعمره 29 عاماً، بعد عام ينقصه 9 أيام تقريباً من مشاركته أبطال الحد الجنوبي، وهو ملتحق بوزارة الحرس الوطني منذ قرابة 5 سنوات".

 

 

الحد الجنوبي
استشهاد
الشهيد أحمد عويضة

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اذا توفى احد يأخذه أهله للمستشفى للكشف عليه واحالته للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة هي وفاة طبيعيه أو جنائيه وبعد ذلك يصدر أمر بالدفن واعطاء ذوي المتوفي تقرير بسبب الوفاة وأخذه للاحوال المدنيه لإصدار شهادة الوفاة رحم الله امواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين يارب العالمين
جاسم
رجل ولا نزكي على الله احد سبحانه
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