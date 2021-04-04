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شاهد.. عقوبة صارمة تلاحق المخالف لتعليمات العزل أو الحجر الصحي

Time منذ ساعة
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شاهد.. عقوبة صارمة تلاحق المخالف لتعليمات العزل أو الحجر الصحي

الرياض (صدى):
قال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، إنه سيتم معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة تصل إلى سنتين أو السجن والغرامة معاً.

وأوضح المتحدث الأمنى أنه سيعاقب كل من يبث شائعة حيال جائحة كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقاته أو يتداولها أو يقوم بنشر معلومات مغلوطة أو من يحرض على مخالفة التدابير الوقائية، بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال وحتى مليون ريال أو بالسجن لمدة تصل إلى سنة وحتى 5 سنوات أو بالتغريم والسجن معاً.

 

وتابع أنه خلال الأسبوع الماضي فقط تم ضبط 27083 مخالفة للإجراءات الاحترازية وكانت منطقة الرياض الأولى بعدد 8838 مخالفة وبنسبة 32% من إجمالي المخالفات، وتليها منطقة مكة 5944 مخالفة ثم الشرقية بعدد 3694 مخالفة وتم التعامل مع جميع المخالفات واتخذت بحق مرتكبيها الإجراءات النظامية.

 

وزارة الداخلية
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

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اذا توفى احد يأخذه أهله للمستشفى للكشف عليه واحالته للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة هي وفاة طبيعيه أو جنائيه وبعد ذلك يصدر أمر بالدفن واعطاء ذوي المتوفي تقرير بسبب الوفاة وأخذه للاحوال المدنيه لإصدار شهادة الوفاة رحم الله امواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين يارب العالمين
جاسم
رجل ولا نزكي على الله احد سبحانه
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سبحان الله ما جعل الله القوامة للرجال ولم يحعلها بايد النساء الا لعلمه سبحانه وتعالى بخلقه الذي خلق وهو اعلم بهن عز وجل.
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