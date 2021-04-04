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بيان عاجل من جامعة القصيم بشأن تكدس الطالبات دون تطبيق الإجراءات الاحترازية 

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بيان عاجل من جامعة القصيم بشأن تكدس الطالبات دون تطبيق الإجراءات الاحترازية 

القصيم (صدى):
صدر بيان من جامعة القصيم لتوضيح سبب تكدس عدد من الطالبات دون مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

 

وقال عميد كلية العلوم والآداب في جامعة القصيم، الدكتور فريد الزامل، إن تكدس الطالبات كان بسبب التجمع أمام مدخل المبنى للتأكد من تفعيل تطبيق "توكلنا"، وحضور عدد من الطالبات في وقت متقارب، مشيراً إلى أنه تم معالجة ذلك في حينه.

وشدد على عدم السماح بحضور أي مصاب أو مخالط وفقاً للإجراءات المتبعة، مشيرا إلى أن الغرف الموجودة للعزل هي ضمن الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية حال وجود أي اشتباه بين الموظفين.

 

جامعة القصيم
كورونا
الإجراءات الاحترازية

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