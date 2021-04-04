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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة (نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما تكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 38 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 23 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة 18-35كم/ساعة, على الجزء الشمالي الأوسط،وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، حالة البحر متوسط الموج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

 

حالة الطقس
الاثنين
المركز الوطني للأرصاد

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اذا توفى احد يأخذه أهله للمستشفى للكشف عليه واحالته للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة هي وفاة طبيعيه أو جنائيه وبعد ذلك يصدر أمر بالدفن واعطاء ذوي المتوفي تقرير بسبب الوفاة وأخذه للاحوال المدنيه لإصدار شهادة الوفاة رحم الله امواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين يارب العالمين
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