الأعداد السابقة للصحيفة

الحكومة الأردنية تكشف سبب بث الأمير حمزة بن الحسين رسالتين بالعربية والإنجليزية 

Time منذ 48 دقيقة
Views 2254
الحكومة الأردنية تكشف سبب بث الأمير حمزة بن الحسين رسالتين بالعربية والإنجليزية 

عمان (صدى):
وقال أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء الأردني:"سمو الأمير حمزة قام ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي".

 

وأوضح أيمن الصفدي.خلال مؤتمر صحفي:"الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة ويعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

 

وتابع نائب رئيس الوزراء الأردني: رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن.

الأردن
أيمن الصفدي
الأمير حمزة بن الحسين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
زيبون كورونا تنتهي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ليتكم طشيتوا العامل ليحترق بما اوقدته يداه ..
الخزعي. سكاكا الجوف
الله لايوفقكم تاكلون حلال الضعوف واليتاما انتم حراميه يا الوزاره لوبكم خير كان وقفتو مع المواطن ماتصيرون ضدة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة
Time منذ 4 دقائق Views 1086
بالفيديو .. "الصحة" تُجيز لمن لديهم حساسية من البنسلين أخذ لقاح كورونا
بالفيديو .. "الصحة" تُجيز لمن لديهم حساسية من البنسلين أخذ لقاح كورونا
Time منذ 20 دقيقة Views 1354
سبب قوي يجبر نيمار على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان
سبب قوي يجبر نيمار على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان
Time منذ 24 دقيقة Views 1336
كل هذا خوف من الكورونا
كل هذا خوف من الكورونا
Time منذ 30 دقيقة Views 327
باكستاني ما ينخاف عليه
باكستاني ما ينخاف عليه
Time منذ 31 دقيقة Views 334
حرامي كسول
حرامي كسول
Time منذ 31 دقيقة Views 301
الصفدي: الملك عبدالله الثاني فضل الحديث مع الأمير حمزة بعد إحالة النشاطات لأمن الدولة 
الصفدي: الملك عبدالله الثاني فضل الحديث مع الأمير حمزة بعد إحالة النشاطات لأمن الدولة 
Time منذ 35 دقيقة Views 1823
الحكومة الأردنية تكشف سبب بث الأمير حمزة بن الحسين رسالتين بالعربية والإنجليزية 
الحكومة الأردنية تكشف سبب بث الأمير حمزة بن الحسين رسالتين بالعربية والإنجليزية 
Time منذ 48 دقيقة Views 2259
الحكومة الأردنية: المعتقلون عددهم بين 14 و16 غير باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد
الحكومة الأردنية: المعتقلون عددهم بين 14 و16 غير باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد
Time منذ 52 دقيقة Views 1815
الانتقام يدفع عامل لحرق بضائع بمليون درهم
الانتقام يدفع عامل لحرق بضائع بمليون درهم
Time منذ 53 دقيقة Views 387