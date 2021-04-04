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شاهد.. متحدث الصحة: أرقام كورونا في المملكة عاودت الارتفاع مجددا ونمر بمرحلة مقلقة 

Time منذ ساعة
Views 1886
شاهد.. متحدث الصحة: أرقام كورونا في المملكة عاودت الارتفاع مجددا ونمر بمرحلة مقلقة 

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي:"بكل صراحة، نحن في مرحلة مقلقة".

‏وأوضح محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"أرقام كورونا في السعودية عاودت الإرتفاع مجدداً وهي بذات المستوى للعام الماضي حيث قفزت إلى أرقام كبيرة".

وأشار:"مايهمنا من اللقاحات هو عدم وصول الشخص المصاب إلى حالات حرجة"، موضحا:"التراخي الذي نرصده "مؤسف".

 

‏‎وتابع متحدث وزارة الصحة:"نواجه أرقاما مشابهة للأرقام المسجلة في أبريل الماضي"، مشيرا:"جاهزيتنا عالية لمواجهة أي ظروف صحية بسبب كورونا".

السعودية
وزارة الصحة
كورونا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
زيبون كورونا تنتهي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ليتكم طشيتوا العامل ليحترق بما اوقدته يداه ..
الخزعي. سكاكا الجوف
الله لايوفقكم تاكلون حلال الضعوف واليتاما انتم حراميه يا الوزاره لوبكم خير كان وقفتو مع المواطن ماتصيرون ضدة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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