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وظائف شاغرة في شركة المراعي

Time منذ 27 دقيقة
Views 1608
وظائف شاغرة في شركة المراعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المراعي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال تقنية المعلومات بمحافظة الرياض، مع ملاحظة أن (أفضلية) التقديم للسعوديين، بمسمى وظيفي: فني أجهزة (Hardware Technician).

وأوضحت الشركة، أن المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها، ما لا يقل عن (1) سنوات من الخبرة المكتسبة في تقديم خدمات سطح المكتب، معرفة إطار عمل ومنهجيات ITIL، التركيز على العملاء والعمل الجماعي.

وقالت أن الغرض الوظيفي: تسهيل توافر البنية التحتية التقنية لنظام الأعمال للعملاء الداخليين، مراقبة وتنفيذ ودعم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، دعم سطح المكتب وفقًا لاحتياجات العمل وتعزيز الأمان في الأجهزة من خلال الالتزام بسياسة وإجراءات ومعايير الأمان أثناء تركيب أجهزة تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن مزايا العمل في شركة المراعي: رواتب مجزية، بدل سيارة، بدل سكن، إجازة مدفوعة سخية، تغطية طبية، بدل تعليم الأطفال، مكافأت تقديرية ، إلخ، بينما التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .

وظائف
شركة المراعي

التعليقات

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أحدث التعليقات

سالم
الرخيص دائما يجي بسهوله و الغالي عمرك ما تاخذه بالسهوله التي نشوفها
ابو عمار
زوجها مسجون طيب تطلب الطلاق وتتزوج واحد غيره بدل ارتكاب الزنا
أبو أحمد
ماشاء الله تبارك الرحمن نسأل الله العلي القدير غن يطيل في عمره ويرزقه حسن الختام
أبو أحمد
ماشاء الله تبارك الرحمن نسأل الله العلي القدير غن يطيل في عمره ويرزقه حسن الختام
fares
الله يجيرنا يارب

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