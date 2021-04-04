وظائف شاغرة في شركة المراعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المراعي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال تقنية المعلومات بمحافظة الرياض، مع ملاحظة أن (أفضلية) التقديم للسعوديين، بمسمى وظيفي: فني أجهزة (Hardware Technician).
وأوضحت الشركة، أن المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تخصصات تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها، ما لا يقل عن (1) سنوات من الخبرة المكتسبة في تقديم خدمات سطح المكتب، معرفة إطار عمل ومنهجيات ITIL، التركيز على العملاء والعمل الجماعي.
وقالت أن الغرض الوظيفي: تسهيل توافر البنية التحتية التقنية لنظام الأعمال للعملاء الداخليين، مراقبة وتنفيذ ودعم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، دعم سطح المكتب وفقًا لاحتياجات العمل وتعزيز الأمان في الأجهزة من خلال الالتزام بسياسة وإجراءات ومعايير الأمان أثناء تركيب أجهزة تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن مزايا العمل في شركة المراعي: رواتب مجزية، بدل سيارة، بدل سكن، إجازة مدفوعة سخية، تغطية طبية، بدل تعليم الأطفال، مكافأت تقديرية ، إلخ، بينما التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .