تتويج "روزبرغ ريسينج" بأول ألقاب إكستريم إي العلا

نواف السالم (صدى):
سطر فريق "روزبرغ ريسينج" اسمه في تاريخ السيارات كأول فائز في رالي إكستريم إي العلا للسيارات الكهربائية.
وقد بدأت صباح اليوم (الأحد) منافسات اليوم الختامي من سباق "إكستريم إي العلا" بإقامة جولتي نصف نهائي البطولة التي تنظمها وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بمشاركة 18 متسابقاً يمثلون 9 فرق عالمية.
وتأهل من نصف النهائي الأول فريق روزبيرغ ريسينج، وفريق إكس 44، فيما تأهل فريق إنديرتي يونايتد من نصف النهائي الثاني "السباق المجنون".
يجدر الإشارة إلى أن السباق انطلق صباح أمس (السبت)، وهو أول سباق من سلسلة "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، ويقام على مدى يومين.