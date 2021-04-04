نواف السالم (صدى):
أشاد الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني السابق بفريق الكرة بالنادي الأهلي، بلاعبي الفريق، عمر السومة وليوموبير فيجسا.
وقال فلادان، "عمر السومة رجل بارز وقائد وأفضل هداف، وأفضل أجنبي في الدوري السعودي".
وأضاف ميلويفيتش "أن فيجسا، لاعب محبوب وجائع في كل تمرين، وليس من قبيل المصادفة أنه قضى سنوات طويلة في بنفيكا، وفاز معهم بألقاب، وشارك في دوري أبطال أوروبا، شرفت بتدريبه".
وأوضح فلادان نقطة ضعف اللاعبين في الدوري قائلًا "هم حساسون لأي نقد ويتابعون مواقع التواصل الاجتماعي، ويهتمون بكل ما يتم كتابته أو تعليقه، لا يحبون النقد، وكل كلمة صعبة قد تفقدهم تركيزهم".