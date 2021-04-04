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فلادان : عمر السومة رجل بارز وقائد وأفضل هداف

Time منذ 42 دقيقة
Views 1678
فلادان : عمر السومة رجل بارز وقائد وأفضل هداف

نواف السالم (صدى):
أشاد الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني السابق بفريق الكرة بالنادي الأهلي، بلاعبي الفريق، عمر السومة وليوموبير فيجسا.

وقال فلادان، "عمر السومة رجل بارز وقائد وأفضل هداف، وأفضل أجنبي في الدوري السعودي".

وأضاف ميلويفيتش "أن فيجسا، لاعب محبوب وجائع في كل تمرين، وليس من قبيل المصادفة أنه قضى سنوات طويلة في بنفيكا، وفاز معهم بألقاب، وشارك في دوري أبطال أوروبا، شرفت بتدريبه".

وأوضح فلادان نقطة ضعف اللاعبين في الدوري قائلًا "هم حساسون لأي نقد ويتابعون مواقع التواصل الاجتماعي، ويهتمون بكل ما يتم كتابته أو تعليقه، لا يحبون النقد، وكل كلمة صعبة قد تفقدهم تركيزهم".

 

الأهلي
عمر السومة
فلادان

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أحدث التعليقات

سالم
الرخيص دائما يجي بسهوله و الغالي عمرك ما تاخذه بالسهوله التي نشوفها
ابو عمار
زوجها مسجون طيب تطلب الطلاق وتتزوج واحد غيره بدل ارتكاب الزنا
أبو أحمد
ماشاء الله تبارك الرحمن نسأل الله العلي القدير غن يطيل في عمره ويرزقه حسن الختام
أبو أحمد
ماشاء الله تبارك الرحمن نسأل الله العلي القدير غن يطيل في عمره ويرزقه حسن الختام
fares
الله يجيرنا يارب

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