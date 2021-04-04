الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الداخلية يعلن إحباط أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين و7.9 طن حشيش

Time منذ 51 دقيقة
Views 1777
وزير الداخلية يعلن إحباط أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين و7.9 طن حشيش

الرياض (صدى):
قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن الجهات الأمنية وشركاءها تتصدى للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، مؤكدا على استمرار مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على الشباب، وذلك بتوجيهات القيادة.

وأضاف أن الجهات المختصة خلال 3 أشهر تمكنت من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين، و7.9 طن من الحشيش، و5.5 كيلو جرام من الكوكايين، مبينا أت التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سعود إلى أن الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة أسهم في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصنًا منيعًا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات، متابعًا: "حمى الله وطننا وأبناءه من كل مكروه".

وزير الداخلية
حشيش
إمفيتامين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
زوجها مسجون طيب تطلب الطلاق وتتزوج واحد غيره بدل ارتكاب الزنا
أبو أحمد
ماشاء الله تبارك الرحمن نسأل الله العلي القدير غن يطيل في عمره ويرزقه حسن الختام
أبو أحمد
ماشاء الله تبارك الرحمن نسأل الله العلي القدير غن يطيل في عمره ويرزقه حسن الختام
fares
الله يجيرنا يارب
ابو عمار
مهبل البنات .. سبحان الله .. حضوض .. حطها الرابعه وتوكل على الله والمهر عليها

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 22 دقيقة Views 1756
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة في شركة المراعي
Time منذ 26 دقيقة Views 1605
تتويج "روزبرغ ريسينج" بأول ألقاب إكستريم إي العلا
تتويج "روزبرغ ريسينج" بأول ألقاب إكستريم إي العلا
Time منذ 31 دقيقة Views 1518
‏رئيس الأركان المصري: العمل المشترك مع السودان ضروري لمواجهة التحديات الأمنية
‏رئيس الأركان المصري: العمل المشترك مع السودان ضروري لمواجهة التحديات الأمنية
Time منذ 36 دقيقة Views 1629
فلادان : عمر السومة رجل بارز وقائد وأفضل هداف
فلادان : عمر السومة رجل بارز وقائد وأفضل هداف
Time منذ 41 دقيقة Views 1678
حادث مروري يعيق حركة السير على الدائري الغربي قبل الجسر المعلق
حادث مروري يعيق حركة السير على الدائري الغربي قبل الجسر المعلق
Time منذ 47 دقيقة Views 1796
وزير الداخلية يعلن إحباط أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين و7.9 طن حشيش
وزير الداخلية يعلن إحباط أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين و7.9 طن حشيش
Time منذ 51 دقيقة Views 1781
"الغذاء والدواء" تحذر من 12 منتج ألعاب مكياج للأطفال
"الغذاء والدواء" تحذر من 12 منتج ألعاب مكياج للأطفال
Time منذ 56 دقيقة Views 1660
تطوير علاج يساعد في إعادة نمو الأسنان المفقودة
تطوير علاج يساعد في إعادة نمو الأسنان المفقودة
Time منذ ساعة Views 1663
القبض على امرأة متزوجة لإقامتها علاقة غير شرعية مع شاب
القبض على امرأة متزوجة لإقامتها علاقة غير شرعية مع شاب
Time منذ ساعة Views 1322