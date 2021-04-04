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استهداف قاعدة جوية عراقية بصاروخين

Time منذ ساعة
Views 1947
استهداف قاعدة جوية عراقية بصاروخين

بغداد (صدى):
كشف مصدر أمني عراقي، أن هناك صاروخين استهدفا قاعدة جوية تضم عسكريين أمريكيين.

وقال المصدر إن الصاروخين سقطا قرب قاعدة بلد الجوية التي تضم عسكريين أميركيين ولا إصابات.

العراق
صاروخين
قاعدة جوية عراقية

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ابو عمار
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أبو أحمد
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fares
الله يجيرنا يارب
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