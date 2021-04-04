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استهداف قاعدة جوية عراقية بصاروخين
منذ ساعة
1947
بغداد (صدى):
كشف مصدر أمني عراقي، أن هناك صاروخين استهدفا قاعدة جوية تضم عسكريين أمريكيين.
وقال المصدر إن الصاروخين سقطا قرب قاعدة بلد الجوية التي تضم عسكريين أميركيين ولا إصابات.
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العراق
صاروخين
قاعدة جوية عراقية
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