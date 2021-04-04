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"الطيران المدني" تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية في المطارات والمقرات التابعة لها

Time منذ ساعة
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"الطيران المدني" تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية في المطارات والمقرات التابعة لها

الرياض (صدى):
واصلت الهيئة العامة للطيران المدني خطتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل تشغيل الطيران في ظل جائحة كورونا، على المطارات والجهات ذات العلاقة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وباشرت فرق التفتيش في الهيئة العامة للطيران المدني جولاتها الرقابية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الدليل الإرشادي للتشغيل في ظل جائحة كورونا والتقيد باستخدام تطبيق "توكلنا" للعاملين بالمطار.

ورفعت "الهيئة" قدرات العاملين على تقييم حالات الاشتباه بالفيروس والتعامل مع تلك الحالات في صالات السفر أو على وسائل النقل والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ورصد الملاحظات وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بسلامة المسافرين.

وتحرص على تطوير وتحسين مجال صناعة الطيران وتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مطارات المملكة منافِسةً بذلك مطارات العالم، وذلك وفق أفضل المعايير الدولية مما يسهم في تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات السفر وتقليل الوقت الذي يستغرقه المسافر لإنهاء الإجراءات قبل الصعود إلى الطائرة مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد 19-(COVID).

الهيئة العامة للطيران المدني
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

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أحدث التعليقات

فيصل
انت حايبها َفي سيارتك وش وداك المستشفى بها خدثوا العاقل بنازيعقل بإمكانك استخراج. ورقه الوفاه ب اي وقت شي عجيب وغريب
د محمد ماجد بخش
فكرة أو حقيقة وليست ثقافة ما يدور في خلد الإعلام وتحديدا الإعلام المصنف
محمد
نسأل الله السلامه والعافيه, الحمدلله الذي عافانا مما ابتلي به الاب والابن. اللهم اسلح ابناءا واهديهم ورزقهم الصحبه الصالحه.
د محمد ماجد بخش
رسائل دكتوراه يتم إعدادها حسب الطلب وترقيات توصل الفهلوية لمراكز تقدمية والاستعداد للإمتحانات وتجهيز الإجابات عليها نوع من المساعدة المباشرة وهناك الأمانة والغش وهناك الفساد والنزاهة وهناك الفرص وصياد الجوائز لذلك أفعل ما شئت فإنك مسؤول عنه وسترى عاقبة فعلك
د محمد ماجد بخش
لأن في انتظاره ما هو أكره عليه منه إن تعمد زهق روحه

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