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إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 7 حالات إصابة كورونا

Time منذ ساعة
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إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 7 حالات إصابة كورونا

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 7 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 56 يوماً 461 مسجداً تم فتح 441 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة اليوم، أن المساجد المغلقة ستة مساجد في منطقة القصيم تم رصد ست حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة رصد فيه حالة واحدة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجداً أربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، واثنان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وحذرت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد من التهاون والتراخي في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتي قد تكون سبباً في إيذاء المصلين، مؤكدة على الجميع بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي.

وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

فيصل
انت حايبها َفي سيارتك وش وداك المستشفى بها خدثوا العاقل بنازيعقل بإمكانك استخراج. ورقه الوفاه ب اي وقت شي عجيب وغريب
د محمد ماجد بخش
فكرة أو حقيقة وليست ثقافة ما يدور في خلد الإعلام وتحديدا الإعلام المصنف
محمد
نسأل الله السلامه والعافيه, الحمدلله الذي عافانا مما ابتلي به الاب والابن. اللهم اسلح ابناءا واهديهم ورزقهم الصحبه الصالحه.
د محمد ماجد بخش
رسائل دكتوراه يتم إعدادها حسب الطلب وترقيات توصل الفهلوية لمراكز تقدمية والاستعداد للإمتحانات وتجهيز الإجابات عليها نوع من المساعدة المباشرة وهناك الأمانة والغش وهناك الفساد والنزاهة وهناك الفرص وصياد الجوائز لذلك أفعل ما شئت فإنك مسؤول عنه وسترى عاقبة فعلك
د محمد ماجد بخش
لأن في انتظاره ما هو أكره عليه منه إن تعمد زهق روحه

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