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اعتماد «الهوية الوطنية الرقمية » في تعاملات المستفيدين بتعليم الرياض

Time منذ 49 دقيقة
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اعتماد «الهوية الوطنية الرقمية » في تعاملات المستفيدين بتعليم الرياض

الرياض (صدى):
وجَّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي باعتماد العمل بالهوية الرقمية وهي النسخة الإلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق " أبشر ".

وجاء ذلك لتمكين المستفيدين في تعليم الرياض وجميع الإدارات التابعة له من تقديم بيانات الهوية الوطنية واستعراضها بصورة إلكترونية للتحقق من هوياتهم وإنجاز معاملاتهم.

كما يأتي ذلك تزامنًا مع إطلاق النسخة الإلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق " أبشر أفراد" تحت مسمى الهوية الرقمية, وتنفيذًا لتوجيهات الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية باعتماد الهوية الرقمية من منصة " أبشر " كبطاقة شخصية يسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الوطنية من الأحكام الواردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.

 

الرياض
تعليم الرياض
الهوية الوطنية الرقمية

التعليقات

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أحدث التعليقات

فيصل
انت حايبها َفي سيارتك وش وداك المستشفى بها خدثوا العاقل بنازيعقل بإمكانك استخراج. ورقه الوفاه ب اي وقت شي عجيب وغريب
د محمد ماجد بخش
فكرة أو حقيقة وليست ثقافة ما يدور في خلد الإعلام وتحديدا الإعلام المصنف
محمد
نسأل الله السلامه والعافيه, الحمدلله الذي عافانا مما ابتلي به الاب والابن. اللهم اسلح ابناءا واهديهم ورزقهم الصحبه الصالحه.
د محمد ماجد بخش
رسائل دكتوراه يتم إعدادها حسب الطلب وترقيات توصل الفهلوية لمراكز تقدمية والاستعداد للإمتحانات وتجهيز الإجابات عليها نوع من المساعدة المباشرة وهناك الأمانة والغش وهناك الفساد والنزاهة وهناك الفرص وصياد الجوائز لذلك أفعل ما شئت فإنك مسؤول عنه وسترى عاقبة فعلك
د محمد ماجد بخش
لأن في انتظاره ما هو أكره عليه منه إن تعمد زهق روحه

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