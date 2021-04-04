540 وظيفة في أكثر من 6 مدن توفرها شركة باب رزق جميل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (التوظيف)، عن توفر أكثر من 540 وظيفة شاغرة في أكثر من 6 مدن بالمملكة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممثلة مبيعات، قائد حافلة (العدد 500 وظيفة) مكة المكرمة، وذلك لقيادة الحافلات لتسير في مسارات داخل مدينة مكة المكرمة لخدمة الأحياء السكنية والحجاج والمعتمرين وإيصالهم من وإلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.
وتشمل الوظائف مدير معرض، مبيعات أجهزة إلكترونية؛ حيث أن أماكن العمل (الرياض، مكة المكرمة، الدمام، ينبع، حفر الباطن، الأحساء، الخبر)، بينما التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .