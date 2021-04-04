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540 وظيفة في أكثر من 6 مدن توفرها شركة باب رزق جميل

Time منذ 58 دقيقة
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540 وظيفة في أكثر من 6 مدن توفرها شركة باب رزق جميل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (التوظيف)، عن توفر أكثر من 540 وظيفة شاغرة في أكثر من 6 مدن بالمملكة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممثلة مبيعات، قائد حافلة (العدد 500 وظيفة) مكة المكرمة، وذلك لقيادة الحافلات لتسير في مسارات داخل مدينة مكة المكرمة لخدمة الأحياء السكنية والحجاج والمعتمرين وإيصالهم من وإلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

وتشمل الوظائف مدير معرض، مبيعات أجهزة إلكترونية؛ حيث أن أماكن العمل (الرياض، مكة المكرمة، الدمام، ينبع، حفر الباطن، الأحساء، الخبر)، بينما التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .

 

وظائف
باب رزق جميل

التعليقات

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أحدث التعليقات

فيصل
انت حايبها َفي سيارتك وش وداك المستشفى بها خدثوا العاقل بنازيعقل بإمكانك استخراج. ورقه الوفاه ب اي وقت شي عجيب وغريب
د محمد ماجد بخش
فكرة أو حقيقة وليست ثقافة ما يدور في خلد الإعلام وتحديدا الإعلام المصنف
محمد
نسأل الله السلامه والعافيه, الحمدلله الذي عافانا مما ابتلي به الاب والابن. اللهم اسلح ابناءا واهديهم ورزقهم الصحبه الصالحه.
د محمد ماجد بخش
رسائل دكتوراه يتم إعدادها حسب الطلب وترقيات توصل الفهلوية لمراكز تقدمية والاستعداد للإمتحانات وتجهيز الإجابات عليها نوع من المساعدة المباشرة وهناك الأمانة والغش وهناك الفساد والنزاهة وهناك الفرص وصياد الجوائز لذلك أفعل ما شئت فإنك مسؤول عنه وسترى عاقبة فعلك
د محمد ماجد بخش
لأن في انتظاره ما هو أكره عليه منه إن تعمد زهق روحه

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