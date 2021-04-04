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"شؤون الحرمين": أكثر من 60 ألف معتمر استفادوا من تطبيق (تنقل)

Time منذ ساعتين
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"شؤون الحرمين": أكثر من 60 ألف معتمر استفادوا من تطبيق (تنقل)

مكة المكرمة (صدى):
أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد المستفيدين من تطبيق "تنقل" لقاصدي المسجد الحرام بلغ 66.367 مستفيداً، منهم 27288 مستفيداً من العربات العادية، مبينةً أن الرئاسة وفرت 5000 عربة عادية، إضافةً إلى 3000 عربة كهربائية لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة .

وبين مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي أن تطبيق "تنقل" يمكن من خلاله الاستفادة من العربات الكهربائية والعادية، وتقديم خدمة عملية شراء التذاكر والحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله من المعتمرين .

وأضاف المالكي أن عدد المستفيدين من التطبيق تجاوز 60 ألف مستفيد ومستفيدة ينتمون لأكثر من 35 دولة، موضحاً أن الخدمات المقدمة من خلال التطبيق هي (طواف فقط لعمرة كاملة، سعي فقط وخدمة السائق مجانية) مؤكداً أن تقدم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مجاناً .

وكشف مدير إدارة خدمات التنقل أنه تم تجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام عبر نقاط التوزيع التي وضع بها ملصقات لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، كما تم تعقيم جميع العربات، والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، حيث يعمل أكثر من 180 موظفاً من مشرفين وفنيين وإداريين، مبيناً أنه تم تخصيص دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب 64)، ومدخل جسر أجياد 0 مدخل سلم الأرقم 0، ومدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية)، مبيناً أن خدمة دافعي العربات المصرحين موقفة حالياً .

شؤون الحرمين
معتمر
تنقل

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أحدث التعليقات

فيصل
انت حايبها َفي سيارتك وش وداك المستشفى بها خدثوا العاقل بنازيعقل بإمكانك استخراج. ورقه الوفاه ب اي وقت شي عجيب وغريب
د محمد ماجد بخش
فكرة أو حقيقة وليست ثقافة ما يدور في خلد الإعلام وتحديدا الإعلام المصنف
محمد
نسأل الله السلامه والعافيه, الحمدلله الذي عافانا مما ابتلي به الاب والابن. اللهم اسلح ابناءا واهديهم ورزقهم الصحبه الصالحه.
د محمد ماجد بخش
رسائل دكتوراه يتم إعدادها حسب الطلب وترقيات توصل الفهلوية لمراكز تقدمية والاستعداد للإمتحانات وتجهيز الإجابات عليها نوع من المساعدة المباشرة وهناك الأمانة والغش وهناك الفساد والنزاهة وهناك الفرص وصياد الجوائز لذلك أفعل ما شئت فإنك مسؤول عنه وسترى عاقبة فعلك
د محمد ماجد بخش
لأن في انتظاره ما هو أكره عليه منه إن تعمد زهق روحه

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