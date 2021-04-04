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تعليق وزير الري السوداني على الملء الثاني لسد النهضة

Time منذ ساعة
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تعليق وزير الري السوداني على الملء الثاني لسد النهضة

وكالات (صدى):
علق وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الأحد، على الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، على النيل الأزرق، أحد أبرز روافد نهر النيل.

وأكد ياسر عباس، أنه يجب أن يتم بعد الاتفاق مع مصر السودان، لافتًا إلى أن الاتفاق ينبغي أن يشمل قواعد ملء وتشغيل السد، كما أن القاهرة تشدد على وضع منهج للمفاوضات بين الأطراف الثالثة في المفاوضات الحالية التي تستضيفها كينشاسا عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وكانت قد بدأت المفاوضات، السبت، باجتماعات اللجان الفنية ثم تستمر الأحد بلقاءات مباشرة بين وزراء الخارجية والري وسط توقعات بأن تختتم الثلاثاء بقمة بين رؤساء الدول الثلاثة إذا ما حدث تقدم على المستوى الفني والوزاري.

 

مصر
السودان
سد النهضة
أثيوبيا
وزير الري السوداني

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أحدث التعليقات

فيصل
انت حايبها َفي سيارتك وش وداك المستشفى بها خدثوا العاقل بنازيعقل بإمكانك استخراج. ورقه الوفاه ب اي وقت شي عجيب وغريب
د محمد ماجد بخش
فكرة أو حقيقة وليست ثقافة ما يدور في خلد الإعلام وتحديدا الإعلام المصنف
محمد
نسأل الله السلامه والعافيه, الحمدلله الذي عافانا مما ابتلي به الاب والابن. اللهم اسلح ابناءا واهديهم ورزقهم الصحبه الصالحه.
د محمد ماجد بخش
رسائل دكتوراه يتم إعدادها حسب الطلب وترقيات توصل الفهلوية لمراكز تقدمية والاستعداد للإمتحانات وتجهيز الإجابات عليها نوع من المساعدة المباشرة وهناك الأمانة والغش وهناك الفساد والنزاهة وهناك الفرص وصياد الجوائز لذلك أفعل ما شئت فإنك مسؤول عنه وسترى عاقبة فعلك
د محمد ماجد بخش
لأن في انتظاره ما هو أكره عليه منه إن تعمد زهق روحه

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