تعليق وزير الري السوداني على الملء الثاني لسد النهضة

وكالات (صدى):
علق وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الأحد، على الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، على النيل الأزرق، أحد أبرز روافد نهر النيل.
وأكد ياسر عباس، أنه يجب أن يتم بعد الاتفاق مع مصر السودان، لافتًا إلى أن الاتفاق ينبغي أن يشمل قواعد ملء وتشغيل السد، كما أن القاهرة تشدد على وضع منهج للمفاوضات بين الأطراف الثالثة في المفاوضات الحالية التي تستضيفها كينشاسا عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
وكانت قد بدأت المفاوضات، السبت، باجتماعات اللجان الفنية ثم تستمر الأحد بلقاءات مباشرة بين وزراء الخارجية والري وسط توقعات بأن تختتم الثلاثاء بقمة بين رؤساء الدول الثلاثة إذا ما حدث تقدم على المستوى الفني والوزاري.