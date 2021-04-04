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"الزكاة والدخل" تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

Time منذ ساعة
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"الزكاة والدخل" تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم

الرياض (صدى):
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مارس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر أبريل الجاري.

وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (هنا)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (هنا)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).

وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

الهيئة العامة للزكاة
إقرارات ضريبية
ضريبة الاستقطاع

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
مطر الاسود
اذا كانت هذي تخطف القلوب بجمالها كما زعمتم فحتما مقاييس الجمال في هذا العالم وصلت الى الحضيض
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بقاالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
شر البلية ما يضحك فقد وقفت على جسر مماثل في مدينة كاردف اتأمل الطبيعة والمناظر المحيطة بانتظار زميلة لي ذهبت لشراء بعض الاشياء من مكان قريب فتجمع المارة وظن البعض اني مقدم على الانتحار وبذلو جهودا في محاولة اقناعي وتهدئتي وان الحياة حلوة وجميلة الحقيقة اعجبني الموقف وسقت فيها الى ان جائت زميلتي فاخذت بيدها وسرنا وكأن شيئا لم يحدث بامكانك ان تتصور غضب البعض من الموقف وضحك اخرين حتى سقطو على الارض من الضحك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بقاالله العلي العظيم ..

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