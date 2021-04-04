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موقف مارتينيز من المشاركة في البطولة الآسيوية

Time منذ 50 دقيقة
Views 1844
موقف مارتينيز من المشاركة في البطولة الآسيوية

نواف السالم (صدى):
تأكد غياب الأرجنتيني بيتي مارتنيز عن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها بيتي مارتينيز معاناته من تمدد في الوتر الخلفي للركبة ويحتاج معه للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح ما بين 5 أسابيع و6 أسابيع.

واوضحت مصادر أنه سيتم استبدال بيتي مارتينيز في قائمة الفريق الآسيوية بالنجم المغربي نور الدين إلى جانب جونز وحمد الله وبيتروس.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب خالد الغنام بشكل أساسي في لقاء الفيصلي اليوم، لتعويض المُصاب بيتي مارتينيز، وسيكون إلى جانب كل من عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط كمثلث لهجوم النصر اليوم.

مارتينيز
البطولة الآسيوية
المغربي نور الدين

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
مطر الاسود
اذا كانت هذي تخطف القلوب بجمالها كما زعمتم فحتما مقاييس الجمال في هذا العالم وصلت الى الحضيض
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بقاالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
شر البلية ما يضحك فقد وقفت على جسر مماثل في مدينة كاردف اتأمل الطبيعة والمناظر المحيطة بانتظار زميلة لي ذهبت لشراء بعض الاشياء من مكان قريب فتجمع المارة وظن البعض اني مقدم على الانتحار وبذلو جهودا في محاولة اقناعي وتهدئتي وان الحياة حلوة وجميلة الحقيقة اعجبني الموقف وسقت فيها الى ان جائت زميلتي فاخذت بيدها وسرنا وكأن شيئا لم يحدث بامكانك ان تتصور غضب البعض من الموقف وضحك اخرين حتى سقطو على الارض من الضحك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بقاالله العلي العظيم ..

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