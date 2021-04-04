موقف مارتينيز من المشاركة في البطولة الآسيوية

نواف السالم (صدى):
تأكد غياب الأرجنتيني بيتي مارتنيز عن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها بيتي مارتينيز معاناته من تمدد في الوتر الخلفي للركبة ويحتاج معه للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح ما بين 5 أسابيع و6 أسابيع.
واوضحت مصادر أنه سيتم استبدال بيتي مارتينيز في قائمة الفريق الآسيوية بالنجم المغربي نور الدين إلى جانب جونز وحمد الله وبيتروس.
ومن المقرر أن يشارك اللاعب خالد الغنام بشكل أساسي في لقاء الفيصلي اليوم، لتعويض المُصاب بيتي مارتينيز، وسيكون إلى جانب كل من عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط كمثلث لهجوم النصر اليوم.