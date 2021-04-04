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بالفيديو.. القبض على عدد من المتورطين في سرقة معدات وترويج مواد مخدرة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. القبض على عدد من المتورطين في سرقة معدات وترويج مواد مخدرة

الرياض (صدى):
تمكنت قوات الأمن العام من إلقاء القبض على عدد من المتورطين في سرقة معدات، وترويج مواد مخدرة، وانتحال صفة رجال أمن.

وشملت عمليات القبض، ضبط مخالفين من الجنسية الباكستانية سرقوا معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من عدة مواقع قيد الإنشاء وتاجروا بها، بقيمة 325 ألف ريال، بالرياض.

والقبض على مواطنين سرقوا مركبات واستخدموها في جرائم سلب منتحلين صفة رجال أمن، والسطو على الاستراحات بالرياض، ومواطنين امتهنا سرقة عملاء البنوك عبر وضع أداة حديدية في مخرج النقود، تمنع خروجها، بعد سحبها من قبل العملاء، وسرقة المبلغ بعد مغادرة العميل في أبها.

كما تم القبض على مواطن اعتدى على آخر بدهسه عمدا والاعتداء عليه بسلاح أبيض، ما تسبب في وفاته نتيجة خلاف شخصي بينهما، في الرياض، وشخص يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية في حرم المسجد الحرام.

في حين تم القبض على مقيماً من الجنسية المصرية ارتكب عددا من الجرائم تمثلت في ارتكاب سرقات لتجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية من مدارس في محافظتي المزاحمية وشقراء.

وضبط مقيمين من الجنسية البنغلاديشية قاموا بسرقة عدد 14 بطارية شحن خاصة بأبراج شركة الاتصالات، بالمدينة المنورة.

الرياض
باكستان

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
مطر الاسود
اذا كانت هذي تخطف القلوب بجمالها كما زعمتم فحتما مقاييس الجمال في هذا العالم وصلت الى الحضيض
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بقاالله العلي العظيم ..
مطر الاسود
شر البلية ما يضحك فقد وقفت على جسر مماثل في مدينة كاردف اتأمل الطبيعة والمناظر المحيطة بانتظار زميلة لي ذهبت لشراء بعض الاشياء من مكان قريب فتجمع المارة وظن البعض اني مقدم على الانتحار وبذلو جهودا في محاولة اقناعي وتهدئتي وان الحياة حلوة وجميلة الحقيقة اعجبني الموقف وسقت فيها الى ان جائت زميلتي فاخذت بيدها وسرنا وكأن شيئا لم يحدث بامكانك ان تتصور غضب البعض من الموقف وضحك اخرين حتى سقطو على الارض من الضحك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا بقاالله العلي العظيم ..

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