بالفيديو.. القبض على عدد من المتورطين في سرقة معدات وترويج مواد مخدرة

الرياض (صدى):
تمكنت قوات الأمن العام من إلقاء القبض على عدد من المتورطين في سرقة معدات، وترويج مواد مخدرة، وانتحال صفة رجال أمن.
وشملت عمليات القبض، ضبط مخالفين من الجنسية الباكستانية سرقوا معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من عدة مواقع قيد الإنشاء وتاجروا بها، بقيمة 325 ألف ريال، بالرياض.
والقبض على مواطنين سرقوا مركبات واستخدموها في جرائم سلب منتحلين صفة رجال أمن، والسطو على الاستراحات بالرياض، ومواطنين امتهنا سرقة عملاء البنوك عبر وضع أداة حديدية في مخرج النقود، تمنع خروجها، بعد سحبها من قبل العملاء، وسرقة المبلغ بعد مغادرة العميل في أبها.
كما تم القبض على مواطن اعتدى على آخر بدهسه عمدا والاعتداء عليه بسلاح أبيض، ما تسبب في وفاته نتيجة خلاف شخصي بينهما، في الرياض، وشخص يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية في حرم المسجد الحرام.
في حين تم القبض على مقيماً من الجنسية المصرية ارتكب عددا من الجرائم تمثلت في ارتكاب سرقات لتجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية من مدارس في محافظتي المزاحمية وشقراء.
وضبط مقيمين من الجنسية البنغلاديشية قاموا بسرقة عدد 14 بطارية شحن خاصة بأبراج شركة الاتصالات، بالمدينة المنورة.